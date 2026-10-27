Vito Quiles recoge la notificación del juicio por denigrar a una mujer con discapacidad

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Madrid, 27 oct (EFE).- El agitador Vito Quiles se ha presentado voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid para recoger la notificación del juicio oral contra él por denigrar a una mujer con discapacidad intelectual en una entrevista.

Después de que el juez ordenara buscar y detenerle por estar "ilocalizable" para recibir la notificación, Quiles se ha presentado en el juzgado y la Oficina judicial ya le ha podido notificar el documento pendiente, han indicado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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De este modo, se ha procedido a dar de baja su orden de busca y captura.

En esta causa, el Ministerio Público pide dos años de cárcel para él y uno y medio para Javier Negre por un delito contra la dignidad y la integridad de la víctima.

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La investigación parte de una denuncia del colectivo en el que la víctima milita a raíz de una entrevista llevada a cabo por Quiles el 20 de marzo de 2024 en la sede del PP en la calle Génova durante una protesta ciudadana, conversación que se emitió en EDATV, medio que preside Negre.

En ella denigraba y se mofaba cruel y públicamente" de Violeta, integrante del movimiento con "diversidad funcional". EFE