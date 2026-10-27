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Vila-Matas, el autor que se hizo escritor porque se aburría en las clases de Derecho

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Jose Oliva

Barcelona, 27 oct (EFE).- Asegura el propio Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) que se hizo escritor porque se aburría soberanamente en las clases de la Facultad de Derecho, pero su pasión literaria se alimenta de todas las artes, del cine y, sobre todo, de la misma literatura.

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Vila-Matas, que este martes ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras, ha sido un escritor que a lo largo de su prolífica obra literaria ha sido capaz de desdibujar las fronteras entre géneros, que tan pronto escribía una novela con cuentos, o un ensayo narrativo, y también el autor que ha dado una vuelta de tuerca a la autoficción, que ha reflexionado como pocos sobre la propia literatura y que incluso en sus primeros escarceos periodísticos se atrevió con la entrevista inventada.

Entre sus obras más destacadas se encuentran 'Historia abreviada de la literatura portátil', 'El mal de Montano' y 'Bartleby y compañía', y ha recibido numerosos premios, como el Rómulo Gallegos y el Prix Médicis Étranger.

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Considerado como un "metaliterato" y pionero de la "literatura parasitaria", en la que utilizando la intertextualidad, el juego con citas y referencias literarias, las novelas de Vila-Matas combinan a menudo autobiografía, ensayo y diario, y exploran viajes mentales y reales.

En sus obras, el escritor barcelonés aborda el misterio de la muerte y la existencia, pero siempre con humor, y sus personajes suelen ser perdedores que se ríen de sí mismos.

Eterno aspirante en las quinielas del Nobel -también del premio Cervantes-, Vila-Matas es uno de los autores españoles más reconocidos a nivel internacional, con una obra traducida a más de 30 idiomas.

En su intervención en la FIL de Guadalajara en 2015, cuando recibió el Premio de Literatura en Lenguas Romances por el conjunto de su obra literaria, Vila-Matas confesó ser dos personas a la vez, un desdoblamiento en el que conviven el "ser siniestro", cuando está encerrado escribiendo, y el "marciano" que sale al mundo exterior a socializar en actividades públicas en las que sigue pensando en escribir.

"Entré en la escritura para aislarme de la familia y he continuado en la escritura para aislarme de la familia mundial. Escribir me permite aislarme. Es una paradoja, yo me aíslo del mundo para escribir del mundo, me he movido siempre en esta contradicción. He salido al mundo a vivir historias o a inventarlas, para luego escribirlas", dijo en aquel acto.

No en vano, escribió 'Dublinesca' (2010) a partir de un sueño premonitorio que ubicó con extremada precisión en Dublín, la ciudad de James Joyce que nunca había visitado antes.

No es casual que sus primeros artículos como periodista, escritos con la Underwood de su abuelo, fueron sobre 'Lolita' de Nabokov y otro sobre Clint Eastwood.

Un libro, 'Ocho entrevistas inventadas', recuperó las entrevistas que Vila-Matas se 'inventó' con personajes como Marlon Brando, Patricia Highsmith, Rudolf Nureyev o Juan Antonio Bardem.

El propio Vila-Matas confesó en una entrevista con EFE que, lo que podría considerarse una mala praxis periodística, en realidad, era el advenimiento de "una pulsión literaria": "Toda mi obra literaria que vino después está en esas entrevistas desde el principio, aunque no lo supiera entonces".

Entre sus creaciones más destacadas que llegaron después figuran 'Historia abreviada de la literatura portátil' (1985), su obra fundacional que mezcla ensayo y ficción, 'Suicidios ejemplares' (1991), 'El viaje vertical' (1999), la trilogía formada por 'Bartleby y compañía' (2000),

'El mal de Montano' (2002) y 'Doctor Pasavento' (2005), 'Kassel no invita a la lógica' (2014) o 'Montevideo' (2016).

Si sus inicios estuvieron vinculados al periodismo cinematográfico en revistas como 'Destino' o 'Fotogramas', y su creación ha girado mayoritariamente alrededor de la literatura; en otras de sus obras más recientes, como 'Kassel no invita a la lógica' o 'Marienbad eléctrico', Vila-Matas ha hablado con esa mezcla habitual de ensayo y narrativa sobre el arte contemporáneo y moderno occidental. EFE

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