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Urtasun sobre el tándem Rufián-Montero: "No nos equivocaremos de adversario"

26/10/2026 El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La rueda de prensa se enmarca en la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press
26/10/2026 El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La rueda de prensa se enmarca en la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli por Barcelona en las elecciones generales, Ernest Urtasun, ha afirmado que en estos comicios no se equivocarán de adversario, en referencia a las palabras del candidato de ERC, Gabriel Rufián, y la de Podemos, Irene Montero, sobre el Frente Amplio.

"Nosotros en estas elecciones no nos equivocaremos de adversario. Nos presentamos a estas elecciones para sacar el mejor resultado para impedir que PP-Vox lleguen al Gobierno", ha expresado en rueda de prensa este lunes, tras las críticas de Rufián y Montero al Frente Amplio este sábado.

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"No nos equivocaremos de adversario ni dedicaremos nuestro tiempo a opinar sobre otras formaciones políticas", y, en referencia a la crítica de que el Frente Amplio se parece demasiado al PSOE, ha replicado que partidos como ERC han sido socios relevantes del Gobierno.

Su voluntad, ha dicho, es defender los avances que ha propiciado su espacio político en el Gobierno esta pasada legislatura: "Esta es la bandera con la que nos presentamos a las elecciones. Las demás ofertas políticas ya explicarán qué es lo que tienen que ofrecer".

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CANDIDATURAS EN TODA ESPAÑA

Urtasun se ha pronunciado también sobre la posibilidad de que el PP y Vox acuerden no presentarse en algunas circunscripciones en el Senado para retener la mayoría en la Cámara Alta, lo que demuestra, a su juicio, que "empiezan a estar nerviosos".

Respecto a la posibilidad de que el Frente Amplio y el PSOE hagan lo propio para el Congreso, lo ha descartado de nuevo: "En el Congreso, el Frente Amplio sale a ganar y a batallar los escaños en toda España", y que tener un buen resultado será determinante para mantener la mayoría progresista el 29N.

En este sentido, ha defendido que la dinámica de la campaña está empezando a cambiar, y que es gracias a la emergencia del Frente Amplio, que está creciendo "en todas las encuestas", y que a su vez moviliza el voto progresista en general.

RED ELÉCTRICA

El ministro ha advertido de la posibilidad de que un Gobierno del PP con Vox pretenda la privatización de empresas con participación pública, como Red Eléctrica, algo que no van a permitir, ha asegurado: "Nos opondremos a este intento de privatizar empresas que deben estar en manos públicas".

Ha asegurado que lo público es el "último nicho de negocio de los especuladores", y que la privatización de capital público va en la línea de recortar las pensiones y reformar la fiscalidad para favorecer a grandes rentas.

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