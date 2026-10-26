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Un clásico de 'sólo' tres puntos

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Alba Calzado

Madrid, 26 oct (EFE).- El Real Madrid ganó este domingo en casa del Barcelona y se situó a tres puntos de los azulgranas en la clasificación de LaLiga EA Sports después de 10 jornadas; sin embargo, imponerse en el primer clásico de la temporada no siempre es garantía de terminar por delante en la tabla al final del campeonato.

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El Real Madrid ha ganado el primer clásico del curso en LaLiga en 8 ocasiones de las últimas 20 temporadas, desde la 2007-2008. A falta de saber lo que sucederá en la 2026-2027, ha terminado por delante del Barcelona en la clasificación en 4 de esas veces, aunque sólo en tres (2007-2008, 2021-2022 y 2023-2024) se hizo con el título.

El ejemplo más reciente de la ausencia de correlación entre ganar el primer clásico y ganar LaLiga está en el curso pasado, el 2025-2026. El Real Madrid, que había empezado la temporada con Xabi Alonso en el banquillo y con paso firme en todas las competiciones, llegaba al encuentro contra el Barcelona con sólo una derrota en su haber, frente al Atlético de Madrid (5-2).

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El equipo entrenado por el tolosarra ganó 2-1 en el Santiago Bernabéu, también en la jornada 10, gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. El Madrid terminó entonces esa fecha con cinco puntos de ventaja en la clasificación sobre el Barcelona, que ya había perdido un partido y empatado otro.

Sin embargo, una racha de tres empates y una derrota en cinco compromisos ligueros entre noviembre y diciembre dejó al equipo blanco a cuatro puntos de los azulgranas después de 16 partidos disputados. La debacle se consumó con la derrota en la Supercopa, en enero, que llevó a la destitución de Xabi Alonso. LaLiga, ya con Álvaro Arbeloa en el banquillo, terminó con el Madrid a ocho del Barcelona.

A la inversa, el equipo blanco ha perdido el clásico de la primera vuelta de la competición doméstica en 9 de los últimos 20 años. Sólo en una de esas temporadas (la 2011-2012) ha concluido el torneo por delante del Barcelona.

Jose Mourinho nunca había ganado el primer clásico liguero de la temporada como entrenador del Real Madrid. En su año de debut al frente del equipo blanco, en la temporada 2010-2011, encajó el famoso 5-0 en el Camp Nou.

A la temporada siguiente, aunque cayó en el Bernabéu por 1-3, su Madrid se hizo con el título en la conocida como 'liga de los récords', con 100 puntos (solo 4 empates y 2 derrotas en todo el año) y 121 goles a favor. En la 2012-2013, el equipo blanco empató a 2 el clásico inaugural en el feudo blaugrana, pero no fue suficiente para hacerse con la que habría sido la segunda Liga de Mourinho.

Los tres puntos del clásico son un componente pequeño de las puntuaciones finales con las que se gana una Liga. Además, en una jornada tan temprana del campeonato, su valor diferencial tiene mucho margen para quedar opacado. Aun así, Mourinho destacó en la rueda de prensa posterior la importancia de salir del cruce a sólo tres puntos en la tabla.

"Era un partido donde podíamos salir a tres, a seis o a nueve puntos. Obviamente, si sales a nueve, desde un punto de vista psicológico, es pesado. Salir a tres es diferente, y el modo como hemos ganado es también importante, porque tú puedes ganar con suerte y defendiendo mucho. Ganamos con tranquilidad y con todos los méritos", terminó. EFE

(foto)

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