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Ukyo Katayama, expiloto de Fórmula 1, se incorpora a la sociedad de los hermanos Contador

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Madrid, 26 oct (EFE).- Ukyo Katayama, expiloto japonés de Fórmula 1 y fundador de un equipo de ciclismo categoría continental que lleva su nombre, se ha incorporado como socio a HAYF Sports, la sociedad de los hermanos Alberto y Fran Contador y el italiano Ivan Basso que gestiona el Team Polti VisitMalta.

"Es la primera vez que damos la bienvenida a un nuevo socio en la estructura. Uno de nuestros principales objetivos junto a Ukyo será trabajar desde el primer día en el desarrollo del ciclismo japonés, aprovechando la experiencia que hemos adquirido en España en los últimos años en el ciclismo de formación", señaló Fran Contador, mánager general del Team Polti VisitMalta.

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Además, agregó que buscan "contribuir a aumentar el número de practicantes, despertar un interés cada vez mayor por este deporte y, por qué no, llegar a ver algún día a un gran ciclista japonés compitiendo como protagonista en las carreras más importantes del mundo".

Por su parte, Basso calificó el paso dado de "operación estratégica que mira al mañana, premia la seriedad y la pasión" de este trabajo que les permitirá "construir un futuro aún más importante".

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"Su llegada representa una gran oportunidad para nuestro proyecto, no sólo por su trayectoria y su notoriedad en su país, sino porque enseguida sentimos una gran sintonía personal. Esperamos que este sea el comienzo de un largo camino juntos, durante el cual podamos compartir grandes experiencias, seguir haciendo crecer nuestro proyecto y celebrar muchos éxitos juntos", declaró el dos veces ganador del Giro de Italia (2006 y 2010).

Por su parte, Katayama comentó: "Poder asociarme con campeones que han dejado huella en los escenarios más importantes, y crear así oportunidades de crecimiento increíbles para los talentos de mi país, permitiéndoles competir a niveles aún más altos y en estrecho contacto con el entorno europeo, es un placer inmenso".

"Me ilusionan mucho las metas que podremos alcanzar uniendo fuerzas. Combinando conocimientos y perspectivas internacionales con una visión clara y dedicación, podremos contribuir también al desarrollo del talento japonés con un impacto sólido y duradero en este deporte", señaló el piloto con experiencia en Fórmula Uno y carreras de resistencia, como las 24 Horas de Le Mans o el Rally Dakar. EFE

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