Temas del día de EFE España del lunes 26 de octubre de 2026 (13:45 horas)

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Albares: PP y Vox deben tener sanción el 29N por sumarse a la desinformación en Barcelona

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(Texto enviado a las 10:19 horas; 418 palabras)

Bilbao - Óscar López pide no mezclar a quienes protestan por derechos con quienes delinquen

(Texto enviado a las 12:59 horas; 388 palabras)

Madrid - Puente afirma no ambicionar suceder a Sánchez, aunque a veces uno es cosas que no prevé

(Texto enviado a las 10:27; 579 palabras)

Madrid - Feijóo advierte de que al Gobierno "le interesa la tensión y la violencia en las calles"

(Texto enviado a las 12:20 horas; 321 palabras)

Barcelona - Albiol ve en los disturbios un "asalto militar" y culpa al "populismo de baja intensidad"

(Texto enviado a las 13:12 horas; 284 palabras)

Madrid - Buxadé culpa a Sánchez de estar "detrás" de los actos violentos por permitirlos

(Texto enviado a las 11:39 horas; 243 palabras)

Barcelona - Cataluña pide a WhatsApp y Telegram que cierren los chats que incitan a la violencia

(Texto enviado a las 13:36 horas; 626 palabras)

Madrid - Los debates electorales se negocian entre el tirón de audiencia y la necesidad de cambiar

(Texto enviado a las 8:00 horas. 856 palabras)

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8021753147)

Madrid - Cuatro encuestas pronostican mayoría absoluta del bloque PP-Vox pese a un repunte del PSOE

(Texto enviado a las 13:21 horas; 353 palabras)

ACCIDENTE AUTOBÚS

Barcelona - Nueve heridos en el accidente de autobús permanecen en unidades de críticos y semicríticos

(Texto enviado a las 11:51 horas; 207 palabras)

Barcelona - Los Mossos investigan si en el autobús de Fogars iban demasiados pasajeros de pie

(Texto enviado a las 12:35 horas; 309 palabras)

Barcelona- Los Bomberos intensifican la búsqueda para descartar más víctimas del accidente de Fogars

(Texto enviado a las 12:44 horas; 295 palabras)

HUELGA GENERAL

Getafe (Madrid) - CCOO y UGT congregan a 2.000 delegados para preparar una huelga "atípica e histórica"

(Texto enviado a las 12:52 horas; 533 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

DANA JUSTICIA

València - La macrocausa de la dana suma en dos años 71 tomos, 646 resoluciones y 690 declaraciones. Loli Benlloch

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023768006)

PEDRO ALMODÓVAR (Entrevista)

Madrid - Almodóvar narra las vicisitudes de un ladrón de ideas: "La buena ficción debe ser eterna". Marina Estévez Torreblanca

(Texto enviado a las 7:35 horas. 916 palabras) (Foto)

Madrid - Almodóvar llama a votar en las próximas elecciones "porque nunca nos hemos jugado tanto"

(Texto enviado a las 07:36 horas; 320 palabras)

ARTE URBANO

Zaragoza - Obras de Banksy, Haring y Seen se miran en Zaragoza en "El arte que no pidió permiso"

(Texto enviado a las 13:22 horas; 350 palabras) (Foto)

MODA TENDENCIAS

Madrid - ¿Por qué la moda se empeña en recordar a Carolyn Bessette-Kennedy? María Muñoz Rivera

(Texto enviado a las 8:31 horas. 636 palabras) (Foto)

TIEMPO SEMANA

Madrid - Octubre se despide soleado y estable, con máximas de hasta 30 grados y noches más frescas

(Texto enviado a las 11:48 horas; 636 palabras) (Foto)

CINE SEMINCI

Valladolid - La Seminci estrena en España la última película de Manolo Solo, una adaptación de Coetzee

(Texto enviado a las 13:25 horas; 664 palabras) (Foto)

Valladolid - Rapisardi: "El cine que amo resiste el impulso de reducir el mundo a izquierda o derecha"

(Texto enviado a las 11:01 horas; 594 palabras)

PENDIENTES

CEUTA INVESTIGACIÓN

Madrid - La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio, toma declaración como testigos a un inspector jefe de la Policía Nacional y al teniente coronel de la Guardia Civil jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:45 HORAS

POLÍTICA

15:30h.- Gijón.- GOBIERNO EDUCACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el centro educativo 'Los Nuberinos', del proyecto 'Les Escuelines', y mantiene un encuentro con responsables y educadoras del centro.

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15:30h.- Cádiz.- GOBIERNO EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas.

18:00h.- Madrid.- REALES ACADEMIAS.- Felipe VI preside la Apertura del Curso Académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España, que representan la excelencia en las ciencias, las artes y las humanidades en el país. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. (Texto) (Vídeo)

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18:00h.- Gijón.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un mitin para respaldar la candidatura socialista al Congreso por Asturias que encabeza la exvicesecretaria del PSOE Adriana Lastra. Recinto ferial Luis Adaro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Talavera de la Reina (Toledo).- ELECCIONES VOX.- El líder de Vox, Santiago Abascal, presenta a los candidatos del partido para las elecciones del 29N. Talavera Ferial. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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24:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Termina el plazo para la presentación de candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre.

ECONOMÍA

19:00h.- Barcelona.- GALA FOMENT.- Foment del Treball celebra la XIX Gala Foment del Treball-Medallas de Honor a la Excelencia. Teatre Nacional de Catalunya.

19:30h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La directora general de Amazon Web Services (AWS) en España y Portugal, Suzana Curic, imparte la conferencia 'El presente y el futuro de la inteligencia artificial y la adopción de España en este contexto'. CaixaForum.

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SOCIEDAD

15:30h.- Madrid.- COP31 ANTALYA.- La Oficina Española de Cambio Climático (OECC) ofrece una sesión informativa presencial sobre la COP31. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

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17:00 hora local.- La Laguna (Tenerife).- CIENCIA ASTROFÍSICA.- El cosmólogo Enrique Martínez González responde a la pregunta '¿Qué sabemos del Universo?' en una conferencia divulgativa. Museo de la Ciencia y el Cosmo.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h. Barcelona.- PLENSA LICEU.- El Gran Teatro del Liceu acoge la presentación de 'Plensa Macbeth Verdi', el libro editado por Enciclopèdia Art que recoge el proceso creativo de Jaume Plensa para la ópera 'Macbeth' de Giuseppe Verdi y estrenada en el mismo teatro. Liceu.

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18:30h.- Madrid.- CULTURA TEATRO.- El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antonio Onetti, mantiene un encuentro con autores, autoras y profesionales de la cultura para celebrar la nueva temporada teatral 2026/2027. c/ Fernando VI, 4.

19:00h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- Los premios del Teatro Musical celebran su XVIII edición en la que están nominados en diferentes categorías títulos como 'Los miserables', 'Cabaret', o 'Rafaella'. Ángela Carrasco recibirá el Premio de Honor. Teatro Capitol. (Texto) (Foto)

19:00h.- A Coruña.- FUNDACIÓN MOP.- La actriz y modelo Marisa Berenson, que cuenta con una carrera de más de seis décadas en la moda y el cine, conversa con el historiador del arte Björn Dahlström en un evento de la Fundación MOP. Centro MOP del Muelle de Batería.

EFE

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