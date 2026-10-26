Sánchez ve en el pacto PP-Vox al Senado que comparten el mismo "proyecto de involución"

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Madrid, 26 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, considera que el acuerdo al que han llegado el PP y Vox para las elecciones al Senado el 29N evidencian que son lo mismo y comparten su "proyecto de involución".

Sánchez, en un vídeo difundido en X tras hacerse público el acuerdo entre el PP y Vox, recuerda que el neurocientífico Patrick Mineault descubrió que al cerebro le cuesta distinguir entre determinados tonos de azul y de verde.

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En referencia, respectivamente, a los colores característicos del PP y Vox, señala que hay quienes llevan años intentando convencer de que son dos colores muy distintos, pero basta con escucharles cuando hablan de determinados asuntos para concluir que son lo mismo.

A continuación, incluye una serie de declaraciones de dirigentes de los dos partidos con mensajes similares sobre pensiones (con palabras de la portavoz Ester Muñoz y José María Figaredo, de Vox), el aborto (de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal), o recortes (por parte de Alberto Núñez Feijóo y Jorge Buxadé).

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"Durante años han intentado hacernos creer que representaban proyectos muy diferentes, pero tanto las palabras como los hechos lo dejan muy claro: dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos", señala el presidente del Gobierno.

A ello añade el acuerdo hecho público sobre el Senado para concluir que PP y Vox son "dos colores y un mismo proyecto de involución", e instar a los españoles a elegir el 29N: "O España avanza, o avanza el pasado". FE

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BB/oli