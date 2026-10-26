Sánchez Monteseirín, el alcalde que transformó Sevilla con proyectos polémicos

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Manuel Moguer

Sevilla, 26 oct (EFE).- Alfredo Sánchez Monteseirín (1957- 2026), que ha fallecido a los 69 años, fue alcalde de la capital andaluza entre 1999 y 2011, doce años consecutivos que le dan el título del regidor con un mandato más largo en la ciudad en la etapa democrática, tiempo en el que emprendió proyectos que transformaron Sevilla y que no estuvieron exentos de polémica.

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El socialista, médico de profesión, llegó a la Alcaldía de la mano del Partido Andalucista (PA) de Alejandro Rojas-Marcos, con quien gobernó en su primer mandato (1999-2003) y revalidó el cargo de 2003 a 2007 con Izquierda Unida, coalición con la que también se alió de 2007 a 2011.

Ese año ganó el PP de Juan Ignacio Zoido contra Juan Espadas, quien le sustituyó al frente del PSOE municipal y quien acabaría siendo alcalde de Sevilla cuatro años más tarde y secretario general de los socialistas andaluces después.

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"Alfredo fue, ante todo, un alcalde valiente", ha señalado de él el actual regidor de Sevilla, José Luis Sanz, del PP, quien en Diario de Sevilla ha recordado cómo Sánchez Monteseirín llegó al cargo en una ciudad que vivía la "resaca" de la Exposición Universal de 1992 sin haber concretado bien cómo usar el legado de una muestra que transformó la ciudad.

Monteseirín, coinciden socios y adversarios políticos, se planteó darle otra vuelta a la capital andaluza y emprendió proyectos como el de la peatonalización de la avenida de la Constitución, en pleno centro de Sevilla, o de la calle Asunción, en el barrio de Los Remedios.

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El socialista, primero de la mano del PA y luego de IU, apostó por una red de carriles bici y por el cambio de espacios como la Alameda, espacio donde hasta que se emprendió el cambio impulsado por Monteseirín seguían aparcando los coches.

Monteseirín tuvo, según Sanz, "valentía y tiempo" para cambiar Sevilla. Lo primero por empeño propio, lo segundo por decisión de los sevillanos, que le renovaron en el puesto durante 12 años.

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Su apuesta por levantar las Setas, una solución a una plaza como la de la Encarnación, atrajo críticas antes, durante y después de su construcción, aunque hoy sea uno de los monumentos más visitados por quienes visitan la capital andaluza. Y su empeño en quitar coches del centro de Sevilla le puso en la diana de vecinos y comerciantes, pese a que ahora estos espacios peatonales estén integrados en la ciudad.

"Prefiero pedir perdón a pedir permiso" recuerda Sanz que era uno de los 'mantras' de Monteseirín, quien gobernó Sevilla hasta que explotó la burbuja inmobiliaria que dio lugar a la crisis de 2008 pero que, antes de eso, entregó llaves de barrios enteros como Los Bermejales, al sur de la ciudad, o promociones codiciadas como las de El Porvenir.

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La gestión de Monteseirín, señalan quienes le trataron cuando era el alcalde, tuvo también sombras, aunque un político que le trató muy de cerca asegura a EFE que el socialista siempre tuvo "una idea de ciudad", gustase o no a todos. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, lo resume: "Monteseirín tenía un talante visionario de la Sevilla moderna".

Hoy su obra de 12 años, siempre en gobiernos de minoría, la recuerdan desde su partido (han lamentado su muerte la secretaria general del PSOE, María Jesús Montero; los exalcaldes Juan Espadas y Antonio Muñoz; o el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández) y desde otras formaciones (han expresado su pésame el alcalde sevillano, José Luis Sanz, y la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre).

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Monteseirín, coinciden quienes han hablado este lunes sobre su obra, protagonizó la última gran transformación de Sevilla, sí, pero también fue el foco de polémicas que, aseguran fuentes de su partido, van de la mano de quienes quieren cambiar las cosas.

Su muerte, tres años después de un grave ictus que se repitió y le alejó de la vida política y social, parece haber conciliado a quienes le criticaron con el proyecto de ciudad que dibujó y a quienes trabajaron con él los ha puesto más cerca de su legado.

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Es el caso de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y vicealcalde con Monteseirín: "Yo pierdo a un amigo al que admiraba, quería y con el que compartí una parte fundamental de mi vida", ha contado el socialista, quien asegura que "Alfredo seguirá presente en la Sevilla que ayudó a transformar y en tantas personas a las que dejó su huella". EFE