Récord de reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

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Madrid, 26 oct (EFE).- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha batido su récord histórico en la recepción de reclamaciones, 3.021 entre enero y septiembre de este año, más que en todo 2025.

Según ha informado el Consejo en una nota de prensa, en los nueve primeros meses del año los ciudadanos disconformes con la respuesta de la Administración (o con la falta de ella) a sus peticiones de información han sido un 75 % más que en el mismo periodo de 2025.

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Entre julio y septiembre se han presentado 1.288 reclamaciones, un 27 % más que el anterior trimestre y el doble que en el mismo periodo de 2025.

De ellas, siete de cada diez se refieren a información solicitada a ministerios y entidades públicas estatales; y el resto, a información de las administraciones autonómicas y locales de las siete comunidades autónomas que tienen convenio con el Consejo.

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"Esto implica que la ciudadanía conoce y ejerce cada vez más su derecho a saber, pero también evidencia que la función que realiza el Consejo no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales", afirma la presidenta del Consejo, Concepción Campos.

En 2025 el Consejo resolvió 2.234 reclamaciones y evaluó a cerca de 400 entidades en materia de publicidad activa, además de desempeñar el resto de funciones que tiene atribuidas como autoridad independiente de transparencia, subraya la entidad.

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Recuerda en este contexto que la plantilla, formada por una treintena de personas, además de la Presidencia, se ha mantenido invariable desde el año 2023 y el presupuesto de la autoridad independiente también: 3,38 millones de euros. EFE