Puente no ve incompatibilidad entre las inversiones en aeropuertos y la sostenibilidad

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Madrid, 26 oct (EFE).- El ministro de Transportes y MovilidadSostenible, Óscar Puente, ha defendido este lunes que las inversiones previstas en los próximos años en los aeropuertos españoles (13.000 millones de euros hasta 2031) son compatibles con la sostenibilidad.

En su intervención en el Fórum Europa, ha destacado entre los principales criterios que determinan las inversiones previstas la excelencia, es decir, prestar el mejor servicio posible a las personas que viajan en avión, que es el objetivo que "debe perseguir cualquier ecosistema de transporte".

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Esto conlleva modernizar las instalaciones y dimensionarlas con arreglo a los tráficos previstos porque Aena "no establece quién va a sus aeropuertos, pero sí puede dimensionar sus aeropuertos con arreglo a los viajeros que éstos previsiblemente van a tener", ha agregado.

En su opinión, los aeropuertos no son el problema para la sostenibilidad y, "si lo que se quiere es que haya menos gente haciendo turismo en determinados territorios en España, donde hay que cerrar el grifo, es en la parte final".

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"La gente no va a los aeropuertos. No nos engañemos, la gente va a un apartamento a la costa, va a un hotel y el aeropuerto es parte del camino", ha insistido.

Por ello, para Puente, por ejemplo, en el caso del gobierno balear, que no pone freno a las licencias de viviendas turísticas y, al mismo tiempo, pide que se estrangule el aeropuerto, es "una hipocresía insoportable".

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Los aeropuertos por normativa no pueden determinar quiénes van o quiénes vienen, ha indicado Puente, para añadir que eso está determinado en la legislación europea.

Ésta otorga libertad a las compañías aéreas para decidir dónde vuelan, mientras que un aeropuerto, dentro de sus capacidades, que son las que marca el plan director aprobado con arreglo a una declaración de impacto ambiental, tiene que conceder los 'slots' si una compañía quiere volar a sus instalaciones, ha detallado.

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"Si lo que queremos es que haya menos turistas y menos vuelos a una determinada zona, pongamos coto al lugar al que viajan", ha apuntado.

A su juicio, se está produciendo "un hecho verdaderamente elocuente" en algunos territorios, como por ejemplo en Baleares, donde los precios están subiendo mucho, lo que podría llevar a la conclusión de que viaja menos gente, pero el fenómeno es justo lo contrario, porque ahora lo que hay es mucha más rotación, ha explicado.

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"Hay gente que antes se podía permitir el lujo de estar 15 días en un apartamento en la playa de Alcúdia y ahora solo puede siete, pero el apartamento está ocupado durante todo el verano".

Según el ministro, esto es lógica matemática pura y, por tanto, "si lo que se quiere es menos vuelos, el freno hay que ponerlo en otro sitio", ha concluido. EFE

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