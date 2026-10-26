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Puente lamenta la dimisión del delegado en Madrid, critica el momento elegido y sospecha que hay "otras razones"

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lamentado la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aunque ha criticado el momento elegido, en plena precampaña electoral, porque considera que no le beneficia a él ni tampoco al PSOE. Además, sospecha que puede haber "otras razones" más allá de que se quedase fuera de las listas electorales para las elecciones del 29 de noviembre.

El ministro defiende que todos los integrantes del PSOE están "sometidos a las decisiones que toma la organización" que unas veces les benefician personalmente y otras no, según ha indicado este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía.

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"Hay que estar a lo que la organización en cada momento decide, no podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí, porque al final estamos a disposición de la organización", ha señalado.

LE LLAMÓ PARA ADELANTARLE SU SALIDA

"Por tanto entiendo que en Fran puede haber otras razones, no solo esas, y bueno, pues lamentarlo y sentirlo mucho porque le aprecio de verdad", ha indicado a continuación, desvelando que Martín Aguirre le llamó para adelantarle personalmente que iba a comunicar su decisión.

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A nivel personal dice que valora su dimisión como delegado del Gobierno en Madrid "con dolor" porque ha tenido una relación "extraordinaria" con él a lo largo de estos años. "Le aprecio muchísimo", ha asegurado.

Martín, que estaba en el cargo desde marzo de 2023, dimitió este domingo 25 de octubre, tras confirmarse que no estaba incluido en las listas al Congreso y Senado para las generales del 29N, según trasladaron fuentes socialistas.

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