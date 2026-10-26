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Octubre se despide soleado y estable, con máximas de hasta 30 grados y noches más frescas

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Madrid, 26 oct (EFE).- Después de varias semanas marcadas con episodios de lluvias intensas, octubre se despide soleado, con pocos chubascos y temperaturas diurnas superiores a las habituales, hasta 25-30 grados en puntos del país, mientras que las noches serán más frescas, con mínimas por debajo de los 10 grados.

Las temperaturas diurnas serán suaves y superarán los 20 grados de forma generalizada, incluso los 25 grados en la mitad sur y, de forma local, se rondarán los 30 grados, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet.

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En cambio, por la noche se prevén "valores más frescos", por debajo de 10 grados, que en el interior peninsular serán ya registros más propios de estas fechas del año.

Pese a la estabilidad prevista para esta semana, Del Campo ha advertido de que "a partir del domingo, con la llegada de noviembre, podría haber cambios", aunque todavía existe bastante incertidumbre.

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En concreto, podría producirse un "descenso térmico generalizado", que continuaría durante los primeros días de la próxima semana, acompañado de un aumento de las precipitaciones, que se extenderían por el área mediterránea peninsular y Baleares y podrían ser intensas en algunos puntos.

Este lunes será una jornada en general tranquila, sin lluvias en el ámbito de la península y de las Baleares, aunque lloverá en las Islas Canarias más montañosas, donde también habrá calima intensa, que además de disminuir la visibilidad, empeora la calidad del aire.

Las temperaturas serán más altas, salvo en el Mediterráneo, y el ambiente será templado: Bilbao, por ejemplo, alcanzará 30 grados y Sevilla y Murcia 28 grados, mientras que en el interior peninsular, Madrid llegará a 23 grados.

El martes persistirá el tiempo estable, aunque el paso de un frente dejará lluvias en Galicia, que a lo largo de la jornada se podrán extender al Cantábrico y a Los Pirineos.

Además, por la mañana habrá bancos de niebla en valles del interior oriental peninsular y seguirá la calima intensa en Canarias, donde lloverá en las islas más montañosas.

Las mínimas subirán ligeramente, aunque seguirán por debajo de los 10 grados en amplias zonas del interior; Por el día, las máximas descenderán de forma notable en Galicia y más suavemente en el resto del oeste y centro peninsular, mientras que aumentarán en el Mediterráneo.

Alicante, Murcia y Sevilla rondarán los 28 grados, y en buena parte del interior peninsular se alcanzarán o superarán los 20 grados.

El miércoles volverá a predominar la estabilidad con lluvias en el extremo norte que irán a menos; Sin embargo, la llegada de vientos del nordeste y del este, que en el área mediterránea aportan humedad, dejarán chubascos en Cataluña, las Baleares, sur de la Comunidad Valenciana y zonas de la Región de Murcia.

Las temperaturas serán este día más bajas en la fachada mediterránea peninsular y en Baleares, y por el contrario, más altas en Galicia y Andalucía; Sevilla, por ejemplo, rondará los 30 grados, mientras que la mayor parte del interior se alcanzarán o superarán 20 grados, tras haber bajado de 10 grados en la madrugada.

 El jueves no se esperan grandes cambios. Continuarán los vientos húmedos del este, que podrán dejar algunas lluvias en la fachada mediterránea, mientras que también podrían registrarse chubascos en el sur de Andalucía y en las islas Canarias más montañosas.

Las temperaturas se mantendrán en general sin grandes variaciones, aunque subirán en el Cantábrico, donde Bilbao podría alcanzar los 25 grados.

El viernes y el sábado serán jornadas similares con lluvias débiles en el área mediterránea y poco nubosos en el resto, salvo alguna nubosidad en el Cantábrico por el paso de un frente por allí que rebajará los valores y sin grandes cambios en el resto, suave las diurnas y normales las nocturnas. EFe

esl.aqr/cc

(foto) (vídeo)

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