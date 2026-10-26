Liberadas 22 mujeres tras caer una red de trata y explotación sexual con 19 detenidos

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Sevilla, 26 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a diecinueve personas de una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Sevilla, con ramificaciones en varias provincias, y ha liberado a veintidós mujeres prostituidas.

La operación "Bonifaz", en la que se han efectuado registros en Sevilla, Gelves (Sevilla), Jerez de la Frontera (Cádiz), Vigo (Pontevedra), Mijas (Málaga) Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia), se inició a finales del 2025, cuando una mujer, víctima de la red de trata, escapó del control de los cabecillas de la red criminal y contactó con los agentes.

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Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, las víctimas eran captadas en Latinoamérica con la promesa de un empleo al cuidado de personas de avanzada edad en España y la organización se hacía cargo del coste del desplazamiento desde el país de origen y de los trámites de su documentación.

Sin embargo, una vez aterrizaban en territorio nacional, los integrantes de la organización les retiraban inmediatamente los pasaportes y les indicaban que habían contraído una deuda que ascendía aproximadamente a 10.000 euros, en concepto de gastos de viaje y alojamiento.

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Bajo coacciones e intimidaciones, incluso bajo la amenaza de acabar con la vida de sus familiares, las mujeres eran prostituidas en casas controladas por la organización para saldar la deuda.

Las mujeres eran trasladadas de forma periódica por distintos inmuebles del territorio nacional pertenecientes a otras organizaciones criminales, lo que dificultaba las investigaciones policiales.

Igualmente, la Guardia Civil corroboró que la deuda contraída por estas mujeres era asumida inicialmente por los líderes de las distintas organizaciones, lo que provocaba que la cantidad fuese incrementándose constantemente, por lo que las víctimas tenían que rendir cuentas con la nueva organización y eran prostituidas para devolver el dinero.

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La primera fase de la operación se realizó a finales de septiembre, con seis entradas y registros en inmuebles utilizados para la explotación sexual en Sevilla capital, en Gelves y en Jerez de la Frontera y terminó con once detenidos.

En esos registros fueron identificadas quince mujeres presuntamente prostituidas para la organización, dos de las cuales solicitaron protección en casa de acogida.

Además fueron intervenidos dos vehículos de alta gama, diversos dispositivos de videovigilancia utilizados para el control de las mujeres, terminales móviles de telefonía, dispositivos de pago electrónico TPV, documentación contable y contratos fraudulentos realizados con las propias víctimas, así como 20.000 euros en efectivo.

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En la segunda fase, realizada el pasado 2 de octubre, se realizaron seis registros en inmuebles de Vigo, Mijas (Málaga), Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia), donde la Guardia Civil practicó ocho detenciones y localizó e identificó a otras siete mujeres víctimas de la red de trata.

En estos registros la Guardia Civil intervino 7.780 euros en efectivo, además de un alto número de dispositivos electrónicos y documentación. EFE

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