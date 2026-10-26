La Bolsa sube el 0,23 % y recupera el nivel de 19.000 puntos con la ayuda de Wall Street

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Madrid, 26 oct (EFE).- La Bolsa española ha subido este lunes el 0,23 % y ha recuperado el nivel de 19.000 puntos gracias a la subida de Wall Street y a pesar de la subida del petróleo y el descenso de empresas con intereses en Brasil.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha subido 43,5 puntos, equivalentes a ese 0,23 %, hasta los 19.033,3 puntos. En el año acumulas unas ganancias del 9,97 %.

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El avance del 0,3 % de Wall Street favorecía el cierre positivo del mercado nacional, cuya evolución ha estado condicionada por la caída de compañías con inversiones en Brasil tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de este país. El barril de petróleo brent subía el 0,27 %, hasta 117,04 dólares.

De los grandes valores han destacado las caídas del 6,41 % de Telefónica y del 3,09 % de Banco Santander, la primera y segunda mayor bajada del IBEX, respectivamente, afectadas por el triunfo de Lula, mientras que Repsol ha cedido el 0,03 %. BBVA avanzó el 2,25 %, Inditex el 0,88 % e Iberdrola el 0,32 %. EFE

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