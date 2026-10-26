Juan Manuel Rodríguez pide "humildad y actitud" para superar la primera eliminatoria

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 26 oct (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Juan Manuel Rodríguez, ha pedido "humildad y actitud" para superar este martes la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante la RSD Alcalá, que se disputará a partido único en Madrid desde las 19.00 (hora de Canarias).

El técnico grancanario ha recalcado en conferencia de prensa que deben "respetar" la competición, así como el escudo que representan, para tratar de imponerse a un rival que milita dos categorías por debajo del equipo amarillo, y que a su juicio estará muy motivado para intentar dar la sorpresa.

PUBLICIDAD

El Alcalá, que juega sus encuentros como local en el Municipal El Val, con un campo de césped natural y de grandes dimensiones, de los más grandes de España, ocupa puesto de descenso en el grupo 5 de Segunda Federación.

"Me gusta que mi equipo salga sabiendo que está en el terreno de juego, no esperando a ver qué pasa y demostrar que hemos salido; para mí eso es primordial", ha apuntado Rodríguez en la víspera de viajar a la capital de España.

PUBLICIDAD

El entrenador del conjunto isleño asegura que no sería una catástrofe quedar eliminado en esta primera ronda por un rival de inferior categoría, porque ya le ha ocurrido incluso a equipos grandes como Real Madrid y Barcelona.

Además, no oculta que tendrá dificultades para configurar el equipo inicial, por la normativa que obliga a mantener al menos a siete jugadores profesionales sobre el campo, y por el número de futbolistas que continúan en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

PUBLICIDAD

En ese sentido, solo Jeremía Recoba y Ale García, quienes ya estuvieron convocados el pasado sábado ante la Real Sociedad B en LaLiga Hypermotion, parecen tener opciones de disponer de minutos en este choque copero, para el que Rodríguez ni siquiera ha querido adelantar si jugará inicialmente Adrián Suárez, el habitual guardameta suplente. EFE

rg/mrgz/og