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Incautan 4 toneladas de hachís en Huelva, una oculta en un zulo cubierto de barras de pan

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Huelva, 26 oct (EFE).- La Policía Nacional han intervenido más de 4 toneladas de hachís, una de ellas oculta en un zulo cubierto de barras de pan, en una finca de Ayamonte (Huelva) utilizada como guardería de droga por una organización criminal que introducía sustancias estupefacientes por las costas onubenses para su posterior distribución por diferentes países europeos.

Durante un registro, los agentes localizaron un zulo oculto bajo el suelo, cuyo acceso se encontraba cubierto de barras de pan y en el que se hallaron más de 1.000 kilos de estupefaciente, que estaba custodiado con grandes medidas de seguridad con armas de fuego, ha informado la Policía Nacional en una nota.

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El presunto responsable de la custodia de la droga fue detenido acusado de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La investigación se inició en 2024 cuando se sospechó que podría existir una organización criminal dedicada a vuelcos y transporte de drogas asentada en la provincia de Huelva.

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Las pesquisas apuntaban a que la organización se dedicaba a introducir grandes cantidades de hachís y cocaína, por las costas de Huelva, mediante pesqueros que simulaban desarrollar sus actividades habituales y embarcaciones de alta velocidad (narcolanchas) que desembarcaban por el río Guadiana.

Una vez introducida en territorio nacional, la droga era trasladada hasta lugares de ocultación o guarderías desde donde era preparada para su distribución y traslado hacia otros puntos de España y distintos países europeos.

Avanzada la operación, los agentes localizaron al presunto responsable que se encargaba de guardar la droga y custodiarla.

En el momento de realizar una entrada y registro en la nave localizada como guardería se detuvo al guardés de la finca cuando pretendía transportar a otro lugar 600 kilos de hachís en un remolque enganchado al vehículo todoterreno de su propiedad.

Durante la inspección del inmueble, los agentes observaron que el suelo de la finca se encontraba cubierto por un centenar de barras de pan, pero no había animales en el lugar que pudieran justificar su presencia.

Este indicio llamó especialmente la atención de los investigadores, que inspeccionaron la zona con mayor detalle y localizaron finalmente bajo el suelo un zulo destinado a ocultar la droga, donde se encontraban más de 1.000 kilos de hachís.

A partir de este primer hallazgo se continuó con el registro de la finca y se hallaron en distintas zonas del inmueble otros paquetes almacenados en su interior contenían más de 4.000 kilos de droga.

El presunto responsable ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial y ha ingresado en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. EFE

lra/fs/ros

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