España concluye en la segunda plaza del medallero y en la primera por puntos

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Redacción deportes, 26 oct (EFE).- La selección española concluyó los Mundiales de piragüismo maratón disputados en Gualeguaychú (Argentina) en la segunda plaza del medallero, tan solo superada por Dinamarca, y en la primera de la Copa de Naciones por puntos.

El equipo español logró ocho podios, con cuatro victorias, tres platas y un bronce, mientras que Dinamarca sumó cuatro oros, cuatro platas y dos bronces. Portugal cerró el podio con un balance de 4-2-3 al superar a Hungría (3-8-6), que fue el equipo que más metales acumuló.

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Las victorias correspondieron a Jaime Duro en C1 prueba corta, Ricardo Junquera en paracanoe KL2 y Juan Valle en KL3, y a Tania Ferbnández y Tania Álvarez en K2 senior.

Nicolás Martínez, en KL3, Miram Vega, en K1, y Jaime Duro y Manuel Garrido, en C2 senior, lograron la plata, mientras que el bronce fue para Álvaro Pedrosa y Adrián Hermelo en C2 junior.

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En la clasificación por puntos, España acumuló 236. Le siguieron Hungría con 184, Argentina con 183, Portugal con 127 y Gran Bretaña con 118.

En los pasados Mundiales de maratón, disputados en Gyor en 2025, la selección española fue tercera del medallero tras Hungría y Portugal. EFE