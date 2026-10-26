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El sistema sanitario, la mayor fuente de violencia contra personas intersex según FELGTBI+

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Madrid, 26 oct (EFE).- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha denunciado este lunes que el sistema sanitario es la principal fuente de violencia contra las personas intersex, y ha exigido al sector el cumplimiento efectivo de la prohibición de cirugías mutilantes sin consentimiento.

Así lo recoge la federación en el primer estudio realizado en España sobre la situación de las personas intersex, 'Corporalidades intersexuales: derechos reales', que advierte que el enfoque del sistema sanitario ha contribuido a la "patologización" del colectivo.

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La presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha señalado que la conclusión "más evidente" del estudio es el profundo desconocimiento de las realidades intersex, tanto dentro como fuera del colectivo LGTBI+, pese a que representan el 1,7 % de los nacimientos en España, lo que equivale a más de 35.000 personas en la última década.

En el ámbito interno del colectivo LGTBI+, solo un 45 % afirma saber y poder explicar el significado de la sigla 'I', mientras que un 85,1 % coincide en que es imprescindible ampliar la información sobre esta realidad.

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En palabras de la representante de la Comisión del Año Temático de la federación dedicado a las realidades intersex, Ariana A. Celorio, una persona intersexual es aquella que "nace con una anatomía que se sale de los moldes binarios del sexo", algo que puede darse tanto en características sexuales primarias como secundarias.

La responsable de investigación, formación y calidad de la federación, María Rodríguez, ha explicado que dicha diversidad biológica natural se interpreta en el sector sanitario como "una anomalía que debe ser corregida en todos los casos", por lo que las personas intersex son sometidas "a intervenciones médicas normalizadoras desde la infancia".

Asimismo, ha asegurado que "menos de la mitad de las personas intersex o sus familias recibieron información detallada" antes del primer tratamiento médico, destinado a "modificar sus características sexuales", y que la mayoría no firmó ningún "consentimiento informado" para cirugías o tratamientos hormonales.

Ariana A. Celorio ha explicado que supo que era intersexual a los 18 años y que se le "intentó imponer una cirugía innecesaria" sin informarle del procedimiento quirúrgico ni de las secuelas que podría causarle.

"Recuerdo perfectamente estar en el hospital desnuda, con las piernas abiertas, y que entrara un catedrático con 20 estudiantes a señalarme como si fuera un bicho raro de feria. Nadie me pedía permiso, nadie me explicaba nada. Éramos trofeos clínicos para la curiosidad", explica otro testimonio recogido en el informe.

Celorio ha señalado también que la comunidad médica pretende "erradicar la disidencia corporal" y forzar a las personas intersex a alinearse con un "desarrollo cisheteronormativo".

Por ello, la federación urge al "futuro Gobierno" a "dar prioridad y continuidad" al trabajo que el activismo LGTBI+ y el Ministerio de Sanidad estaban desarrollando para la elaboración y publicación de un protocolo de atención sanitaria a personas trans, no binarias y personas intersex, así como un pacto de Estado contra los discursos de odio.

"La diferencia entre ser vistas o ser reconocidas, entre volver a los márgenes o seguir avanzando en derechos es contar con gobiernos que se comprometen con la igualdad y protegen la diversidad", ha asegurado Iglesias, que ha llamado a la ciudadanía a "demostrar en las urnas" qué modelo de sociedad quiere en las elecciones del 29N. EFE

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