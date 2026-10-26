El Sindicato de Inquilinas celebra el 15N un acto en Madrid por un futuro con vivienda

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Madrid, 26 oct (EFE).- El Sindicato de Inquilinas de Madrid celebrará el domingo 15 de noviembre un acto en el Palacio de Vistalegre bajo el lema 'Poder Sindical: El futuro es con vivienda' que reunirá a artistas como Amaral, Inés Hernand, Rozalén, Facu Díaz, Zahara, Rodrigo Cuevas, Miguel Maldonado, Lia Kali, Samantha Hudson y La M.O.D.A.

La convocatoria "política, sindical y cultural" reunirá a artistas, figuras del mundo de la cultura y militantes del sindicato cuatro días después de la huelga general del día 11, para dar continuidad a las movilizaciones por el derecho a la vivienda que comenzaron el pasado 23 de septiembre con el desahucio de Maricarmen Abascal de su casa de Madrid, han detallado en un comunicado.

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Ante el temor de que la crisis habitacional quede relegada por la campaña electoral, el sindicato quiere mantener la vivienda en el centro de la agenda y demostrar que las movilizaciones no terminan con una jornada de huelga, sino que continúa mediante la organización colectiva y la construcción de poder sindical.

Las protestas, las acampadas y las movilizaciones posteriores al desalojo de Maricarmen contribuyeron a situar la emergencia habitacional en el centro del debate público y a conectar un caso concreto con una crisis que atraviesa la vida cotidiana de miles de hogares.

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El Sindicato de Inquilinas de Madrid plantea el encuentro como un espacio para convertir la indignación y la movilización en organización duradera.

Su objetivo es que las reivindicaciones que han impulsado la huelga general sigan presentes más allá de una fecha concreta y del calendario electoral.

El encuentro contará con las actuaciones musicales de Amaral, Biznaga, Delaossa, Ill Pekeño & Ergo Pro, La M.O.D.A., La Plazuela, Lia Kali, Parquesvr, Rozalén, Rodrigo Cuevas, Metrika, Restinga, Toldos Verdes, Zahara, Las Petunias y Tremenda Jauría.

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También participarán representantes del mundo de la cultura y la comunicación como Alpilpil, Facu Díaz, Inés Hernand, La Prados, Samantha Hudson, Marc Biarnés, Miguel Maldonado, Nerea Pérez de las Heras y Yunez Chaib, junto a militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que tendrán un papel central en el acto.

El Palacio de Vistalegre cuenta con un aforo inicial de 5.000 personas, ampliable hasta 8.000, en función de las necesidades de organización y la respuesta a la convocatoria.

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El dinero de las entradas, 15 euros, se destinará a cubrir los gastos del evento y se habilitará una Fila 0 -donación sin entrada- para aquellas personas que quieran contribuir a la caja de resistencia del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que, por ejemplo, permite a la organización hacer frente a las multas por parar desahucios. EFE