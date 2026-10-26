El Prado propone un recorrido por los puentes, puertos y fortificaciones de sus cuadros

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Madrid, 26 oct (EFE).- El Museo del Prado propone un paseo por sus salas en busca de puentes, puertos, molinos, fortificaciones y demás infraestructuras de ingeniería, ya sea como protagonistas o como sutiles detalles en la lontananza, de sus cuadros.

El nuevo recorrido, bautizado como 'La ingeniería en el Prado: un puente entre el arte y la técnica' presenta 29 cuadros de entre los siglos XV y finales del XIX, dispersos por hasta tres plantas del museo.

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Dos ingenieros de la Fundación Fhecor, Francisco Javier León y Francisco Javier Fernández Pozuelo, se han recorrido el museo sala a sala hasta localizar las obras de ingeniería más audaces, espectaculares o evocativas que ahora proponen en un paseo que podrá seguirse hasta el 21 de febrero.

"La ingeniería está en todas partes, y eso que el Prado no recoge la explosión de las obras de ingeniería del siglo XIX", dice con entusiasmo Fernández Pozuelo.

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Y así, presentan algunas de las obras seleccionadas, como la 'Perspectiva de un anfiteatro romano', de Viviano Codazzi y Domenico Gargiulo, o el 'Puente de Molins del Rey' de Mariano Ramón Sánchez, que muestran sendas obras de ingeniería como protagonistas absolutas de los cuadros.

Pero también señalan el minucioso segundo plano de 'La Mona Lisa' del taller de Leonardo da Vinci, en el que, entre brumas azules, se distingue un pequeño puente que aún hoy puede admirarse en la Toscana italiana.

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O el festivo 'Ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez', de Antonio Carnicero, única obra de ingeniería aérea en todo el museo y que recuerda el primer paseo en este artilugio en España, en 1784, que terminó de forma accidentada.

Otras obras dan fe de desastres y reconstrucciones, como el puente de piedra en la 'Vista de Zaragoza', de Juan Bautista Martínez del Mazo; muestran los cambios y modificaciones operados en las obras de ingeniería a lo largo del tiempo, como el puerto de Nápoles en los dos cuadros de la 'Partida de Carlos de Borbón a España', de Antonio Joli.

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Y finalmente, otro grupo de cuadros permiten conocer obras de ingeniería ya desaparecidas, como el artificio de Juanelo Turriano en el 'Díptico con 42 vistas monumentales de ciudades españolas', de Genaro Pérez Villaamil, o en el ya mencionado 'Puente de Molins del Rey', que se derrumbó por una riada en 1973. EFE