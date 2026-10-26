El PP acusa a Marlaska de "desaparecer" tras disturbios en Barcelona y avanza que Feijóo irá a apoyar a los comerciantes

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha preguntado este lunes donde está el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras los disturbios que se registraron el pasado sábado en Barcelona, acusándole de "desaparecer". Por el contrario, ha avanzado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajará el próximo miércoles a apoyar a los comerciantes.

En concreto, los Mossos d'Esquadra han detenido a 128 personas, 72 de ellas menores de edad, por los disturbios en los entornos de la plaza de Cataluña de Barcelona este sábado tras una protesta no autorizada convocada por redes sociales.

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En una rueda de prensa en la sede del PP, Tellado ha afirmado que el PP está "muy preocupado" porque "la violencia está haciéndose muy presente" en España. "Lo que ha ocurrido en Barcelona no puede volver a pasar ni en Barcelona ni en ninguna ciudad de nuestro país", ha enfatizado.

"DEJACIÓN" Y "PASIVIDAD" DEL GOBIERNO

A su entender, la "dejación y la pasividad del Gobierno es alarmante". "Y tenemos que decir que el silencio de Sánchez es sin duda muy revelador. Quien alardea de abanderar la causa de la paz es al mismo tiempo el que calla cuando hay 15 policías heridos y 130 detenidos por la violencia en la segunda ciudad más poblada de España", ha proclamado.

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Así, Tellado ha denunciado que Pedro Sánchez no hubiera dicho aún "ni pío" de la violencia en Barcelona o A Coruña de días anteriores. "Sánchez tiene tiempo de felicitar a Lula por su resultado en Brasil, pero no tiene tiempo de condenar la violencia e imponer el orden en España", ha enfatizado.

Sin embargo, poco después de estas declaraciones, el presidente del Gobierno ha criticado esos disturbios en Barcelona tildándolos de "puro vandalismo" y ha garantizado que el Gobierno tiene "cero tolerancia" con los violentos. Además, ha dicho que los detenidos "responderán ante la justicia".

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"DETRÁS HAY VIOLENTOS DE EXTREMA IZQUIERDA"

Tellado ha señalado que este fin de semana han visto "incendios, saqueos, comercios destrozados, enfrentamientos con la policía y ciudadanos encerrados en establecimientos por miedo". "Y esto es inaceptable. Y hay que decirlo claramente. Detrás de la violencia de la extrema izquierda solo hay violentos de extrema izquierda", ha manifestado.

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En este sentido, ha recalcado que "quienes están destrozando las calles de Barcelona no son antifascistas, son fascistas y son delincuentes". "Y además persiguen un objetivo. La extrema izquierda incendia las calles para que la extrema izquierda siga en el Gobierno. Y el presidente que pide la paz en el mundo por la mañana no es capaz de garantizarla en su propio país por las noches", ha resaltado.

Además, Tellado ha pedido explicaciones a Marlaska. "El caos se apodera de las calles de la segunda ciudad de España y el ministro del interior desaparece. Este clima de inseguridad se tiene que acabar. Es más, se acabará cuando Pedro Sánchez se marche del Gobierno de España", ha dicho, para añadir que "lo que Sánchez no quiere es parar en las calles, lo va a parar Feijóo desde el Gobierno de España".

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"Este es el compromiso personal del presidente del Partido Popular que el miércoles de esta semana estará junto a Xavier García Albiol en Barcelona para acompañarlo y escuchando a los comerciantes que han visto arrasado todo su trabajo", ha avanzado, para añadir que el 29N "hay una oportunidad de cambio" y quieren que los españoles sientan que una España "segura" y "sin muros" es posible.

Fuentes del PP han señalado que Feijóo recorrerá con Albiol este miércoles los comercios afectados por los "actos de vandalismo" del pasado sábado, para expresar su apoyo a los comerciantes y propietarios de establecimientos que han sufrido los destrozos.

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