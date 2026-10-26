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El pintor Antonio López cierra junto a Inés Sabanés la lista de Frente Amplio por Madrid

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Madrid, 26 oct (EFE).- El pintor Antonio López y la exdiputada de IU y de Más País por Verdes Equo Inés Sabanés cerrarán de forma simbólica la lista de Frente Amplio por Madrid al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, han informado fuentes de la coalición de izquierdas.

En concreto, Antonio López irá en penúltimo lugar e Inés Sabanés en el último, siguiendo el orden de lista cremallera que alterna hombres y mujeres, según han explicado las mismas fuentes.

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No es la primera vez que el artista (Tomelloso, Ciudad Real, 1936) se presenta simbólicamente a unas elecciones; lo hizo con Recortes Cero en las europeas de 2024 y en otros comicios precedentes con la misma candidatura, ahora en Frente Amplio

En una nota de prensa la coalición ha señalado que refuerza su candidatura incorporando a estas dos figuras "de enorme prestigio en el ámbito de la ecología política y las artes plásticas".

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"Con este movimiento simbólico, la lista encabezada por Emilio Delgado y Tesh Sidi suma un sólido respaldo de la sociedad civil y la cultura madrileña", añaden.

En concreto, la coalición sostiene que Inés Sabanés aporta con su presencia "el aval histórico de la ecología política madrileña" y Antonio López se suma al proyecto "para reivindicar la importancia estratégica de defender la libertad artística y la inversión cultural en las instituciones".

La lista de Frente Amplio por Madrid al Congreso está encabezada por Emilio Delgado, con Tesh Sidi de número dos, ambos de Más Madrid, seguidos de Toni Valero (IU) y Verónica Martínez Barbero (Movimiento Sumar).

Por otra parte, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno es Ada Colau, que irá como número uno en la lista por Barcelona al Congreso. EFE

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