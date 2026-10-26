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El ministro López afirma que el Gobierno colabora con Canarias y lamenta que Clavijo "nunca se dirija al PP"

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lamentado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "nunca se dirija al PP, que es el que rompe los consensos en inmigración", y ha defendido que el Gobierno de España "colabora con las administraciones, también con el Cabildo de Hierro".

En declaraciones a los medios informativos antes de participar en la clausura de unas jornadas tecnológicas en Bilbao, el ministro se ha referido a las manifestaciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presente en el mismo acto, quien ha afirmado que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responda entre hoy y mañana a su petición por carta de medidas urgentes ante el repunte migratorio que se ha producido en las islas, además de advertir que la situación en El Hierro "es dramática" y las condiciones en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) "muy poco deseables".

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En respuesta, Óscar López ha lamentado que el presidente canario "nunca se dirija al Partido Popular, que es quien rompe los consensos con la inmigración en este país". Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de España colabora con las administraciones, "también con el Cabildo de Hierro, que es el líder de administración", con el que ha habido "una colaboración notable", según sus palabras.

En concreto, el ministro López se refiere, entre otras cosas, a las declaraciones del portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular (PP), Borja Sémper, que aseguró que sí el PP llega al Gobierno modificará la legislación que sea necesaria para tener una política migratoria "ordenada".

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"Todos vimos cómo se rebajó el flujo hacia Canarias en la ruta atlántica, y eso también ha sido la tarea de este Gobierno", ha reivindicado.

El ministro, que ha insistido en que el Gobierno de España está colaborando con las administraciones, ha vuelto a lamentar que Clavijo "nunca mire hacia sus socios parlamentarios, que son quienes han roto los consensos, y quienes no están de acuerdo con aplicar una ley que es buena".

Por último, ha recomendado al presidente de Canarias que, "una vez más, en lugar de estar pensando en las soluciones, esté pensando en hacer política".

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EuropaPress

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