El Govern plantea evitar que los autobuses vayan con pasajeros de pie en rutas de montaña

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Barcelona, 26 oct (EFE).- El Govern plantea medidas para evitar que en los autobuses interurbanos que circulen por zonas de montaña viajen pasajeros de pie, como ocurrió ayer en el autocar con 65 asientos que cayó por un terraplén en Fogars de Monclus (Barcelona), en un accidente con 87 heridos.

Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha desvelado que este lunes por la mañana se han reunido técnicos de la consellería de Territorio y del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) para valorar la posibilidad de impedir que los pasajeros de autobuses interurbanos viajen de pie, una medida que actualmente está regulada por la normativa.

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En declaraciones a los periodistas en Manresa (Barcelona), Parlon ha detallado que la idea es que se puedan plantear medidas para evitar que los autobuses que trasladan a pasajeros en rutas interurbanas en zonas de montaña, como el de ayer, que discurría por una carretera pequeña y con curvas en el Montseny, no tengan pasajeros de pie y que todos deban ir sentados y con el cinturón de seguridad abrochado.

Previamente, en declaraciones a RAC-1, Parlon ya había anticipado que valoraban si se tenía que cambiar la normativa vigente en el transporte de viajeros para "reforzarla" y garantizar que en los desplazamientos interurbanos todas las personas viajen sentadas. EFE

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