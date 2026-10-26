El Congreso retira los cuadros de los presidentes de las Cortes franquistas

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Madrid, 26 oct (EFE).- El Congreso de los Diputados ha retirado los cuadros de los presidentes de las Cortes franquistas que se encuentran en la galería de retratos de la Cámara Baja, tal y como había acordado la Mesa de la Diputación Permanente el pasado 13 de octubre.

La propuesta, a iniciativa de Sumar y acordada con el apoyo del PSOE, buscaba dar cumplimiento a la Ley de memoria democrática, aprovechando que se va a reordenar la citada galería para dar mayor visibilidad al cuadro "Los comuneros de Castilla", según informaron fuentes parlamentarias.

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha celebrado la retirada de los cuadros con la que se demuestra -ha dicho- el compromiso de la Cámara con la memoria democrática, "reconociendo a las víctimas de la dictadura y contribuyendo a reparar una injusticia que ha durado demasiado tiempo".

Así lo ha señalado en su cuenta de X, donde ha indicado que se cumple el acuerdo para retirar de la galería de retratos de presidentes "los de aquellos que participaron en la represión y las estructuras que sostuvieron la dictadura".

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Los cuadros que se han a retirado son los de los presidentes Esteban de Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975).

El retrato de Torcuato Fernández-Miranda, último presidente de las Cortes Españolas, se mantendrá en su ubicación al considerar su papel para la aprobación de la ley para la reforma política, norma clave para la Transición española.

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La retirada se ha producido a tiempo para que los cuadros no estén ya el día 31 de octubre, Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, fecha en la que se celebrará en el Congreso un acto que recordará la persecución de las "Rapadas de Fuentejalón" en 1936. EFE

(foto)