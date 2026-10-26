El césped artificial, una adaptación forzosa para varios Primeras en la Copa

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David Ramiro

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- La primera ronda de la Copa del Rey ha vuelto a deparar numerosos enfrentamientos entre equipos de categorías no profesionales con clubes de Primera, una circunstancia que obliga a muchos de ellos a adaptarse a terrenos de juego con césped artificial, un hándicap que en muchas ocasiones ha favorecido las sorpresas en los resultados.

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Las bases de competición de la Copa del Rey permiten jugar en césped artificial para que los más modestos puedan jugar en casa, hacer taquilla y que sus aficionados vean a futbolistas profesionales de cerca.

El requisito, según la Real Federación Española de Fútbol, es “disponer de un terreno de juego de hierba natural o artificial de última generación con una antigüedad máxima de ocho años".

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En esta ocasión, Girona, Racing de Santander, Athletic Club, Elche, Málaga, Villarreal y Getafe disputarán sus partidos en césped artificial antes rivales de Primera y Segunda Federación y de categoría regional.

Cuarte-Girona, Ribadesella-Racing de Santander, El Prat-Athletic Club, Pinatar-Elche, Sporting Alcazar-Málaga, Manacor-Villarreal y Lebrijana-Getafe son los partidos en césped artificial previstos en esta ronda inicial de Copa.

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Entre esos partidos hay casos curiosos como el del Athletic Club de Bilbao, que se medirá a El Prat en el Municipal de L'Hospitalet y no en el Municipal de Sagnier, dónde habitualmente juega el conjunto catalán, ya que las instalaciones no cumplen con los requisitos mínimos que establece la RFEF. En ese mismo escenario, el conjunto vasco se negó a jugar en 2005, cuando lo dirigía Javier Clemente, precisamente por las condiciones del campo.

La disputa de estas eliminatorias contra rivales que juegan en césped artificial siempre depara alguna queja. La pasada campaña, Marcelino García Toral, técnico entonces del Villarreal, fue uno de los más tajantes en la previa del partido con el Antoniano.

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“El partido va a ser muy complicado. El campo es impropio para el fútbol profesional. Es de hierba sintética, de hace mucho tiempo. Las condiciones de juego igualan el partido. Va a ser muy difícil”, dijo el entonces técnico del conjunto castellonense.

El césped no es solo el único inconveniente al que se tienen que enfrentar en ocasiones los equipos de Primera en sus duelos antes clubes modestos en la Copa. La poca capacidad de los estadios o campos dónde juegan sus rivales y las dimensiones del terreno de juego pueden afectar al rendimiento, aunque lo más duro para equipos pequeños es tener que abandonar su lugar habitual de competición por irse a otro adaptado a los requisitos de la Copa o sus propias exigencias.

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Algunos ejemplos son el Sporting de Hortaleza, del popular barrio madrileño de Hortaleza, que se tiene que mudar a Alcalá de Henares, a 30 kilómetros, ya que su campo no cumple ninguno de los requisitos de la RFEF, algo similar a lo que le pasa al Trival Valderas, de Alcorcón, que jugará en Butarque contra el Leganés, que actuará en su casa como visitante, o el Navalcarnero, que se desplaza a Alcorcón para recibir al Betis. EFE