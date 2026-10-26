El cepillo 'virtual' de la Iglesia prevé recaudar el doble que en la pandemia: 10 millones

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Madrid, 26 oct (EFE).- La Iglesia prevé cerrar este 2026 con unos 10 millones de euros recaudados a través de su portal 'donoamiiglesia.es', una especie de cepillo 'virtual' que ha duplicado las donaciones recibidas desde el año de la pandemia.

Así lo ha avanzado el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, en la presentación de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el domingo 8 de noviembre bajo el lema 'Dios cuenta contigo' y que ha arrancado este lunes.

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Albalad ha explicado que este portal de donativos, que se estrenó hace una década, pero tuvo su punto de inflexión en 2020, cuando cerró con más de 5 millones de euros recaudados, es una "herramienta que está creciendo día a día" con donaciones "recurrentes" y que la mayor parte de los donantes lo hacen para suscribirse de forma periódica.

"Más del 90 % de las donaciones de este portal van destinadas a parroquias", ha subrayado el director del Secretariado, que ha dicho que hay un "margen de crecimiento grande" y que se está trabajando "para mejorar las prestaciones a medio plazo" y que pueda haber un área privada del donante que facilite toda esta gestión de los donativos.

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Ha asegurado además que "el compromiso de la Iglesia con la autofinanciación es perenne y está vivo" y ha recordado que "no tiene ninguna partida" en los Presupuestos Generales del Estado. "La Iglesia recibe lo que los contribuyentes aportan libremente" a través de la asignación tributaria.

"Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados", ha admitido el obispo de Tarazona y responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Vicente Rebollo, al reconocer que su diócesis llega a fin de mes por la solidaridad de las diócesis más grandes, "que recaudan más", y porque "gastamos lo que tenemos".

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Tras la visita del papa Léon XIV, la Conferencia Episcopal Española ha apostado este año por que la campaña del Día de la Iglesia Diocesana pivote en torno a "mensajes clave" del pontífice durante su viaje apostólico a España.

"Queremos acercarnos a cada bautizado para decirle que forma parte esencial de la vida de la Iglesia", ha manifestado Rebollo, que ha incidido en que la labor que realiza la Iglesia es posible gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de millones de personas.

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La campaña cuenta con una web y con la revista 'Nuestra Iglesia', una publicación personalizada para cada una de las 69 diócesis territoriales de la que se distribuirán 576.000 ejemplares físicos durante la campaña que se emitirá en medios generalistas y especializados. EFE