El CE Manacor, un club ligado a la Comunidad Valenciana

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Palma, 26 oct (EFE). - El CD Manacor vivirá uno de los momentos más especiales de su historia con la visita del Villarreal a Na Capellera con motivo del cruce de Copa del Rey, que tiene un mayor valor por la relación de figuras del club con la Comunidad Valenciana.

Se da la casualidad que el entrenador, Miguel Aguado, y el capitán, Chato, nacieron en Valencia, a lo que se suma la afición del presidente de la entidad, Sergi Muntaner, por el club che. Por lo tanto, el aliciente de la rivalidad entre el Villarreal y el equipo del que son aficionados será un "extra de motivación".

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"Lo hemos comentado mucho, especialmente con el míster, que el capitán sea valenciano, el entrenador tenga muy buena relación. Es una motivación extra jugar contra el Villarreal al ser uno de los rivales del Valencia", señaló el presidente del club en declaraciones a EFE.

Aguado, su actual entrenador y que jugó en la cantera del Valencia, destaca el crecimiento del Villarreal desde su etapa como jugador: "Cuando yo estaba en la cantera, el Villarreal no tenía la dimensión actual, no era un rival como tal, pero dice mucho de ellos el trabajo que han hecho en estos años".

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El partido será también especial para Chato, el capitán del CE Manacor: "Para mí es un orgullo enfrentarme a un equipo de mi comunidad, es algo un poco más especial por ser de la 'terrera'. Seguimos ligados a pesar de no estar allí, es un punto más de motivación el jugar contra el primer equipo porque me he enfrentado a ellos en la cantera", indicó.

De hecho, ante la coincidencia del calendario con el duelo del Villarreal frente al Valencia y al Manacor seguidamente, el cuerpo técnico del club balear confesó que valoraron "ir a Mestalla": "El partido del sábado nos puede servir como idea de plan de partido", añadió.

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Otra figura del equipo que tendrá un reencuentro será el extremo de 22 años Ayoub El Mkadmi, quien ya jugó con la UD Poblense hace dos temporadas ante el 'Submarino Amarillo' en Copa del Rey: "Lo afronto con la misma ilusión. Es verdad que me hacía mucha ilusión jugar contra el Valencia o el Málaga, pero no tengo sentimiento de venganza y toca disfrutar de un Primera, no juegas cada día contra ellos", sentenció. EFE

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