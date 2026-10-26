Doce detenidos por fraude y adulteración de aceite de oliva ecológico por otro inferior

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Jaén, 26 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a doce personas y ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude alimentario y al adulterado de aceite de oliva ecológico mediante la comercialización de otro aceite de calidad inferior y que habría defraudado más de siete millones de kilos de aceituna desde 2023.

Según ha informado la Guardia Civil, las detenciones se han producido en las provincias de Jaén, Málaga, Córdoba y Madrid y la operación sigue abierta al detectarse también diversas irregularidades tributarias.

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La organización habría defraudado más de siete millones de kilos de aceite de oliva desde 2023, con un beneficio ilícito superior a los 4 millones de euros.

En el marco de la denominada operación “Oretania”, han sido detenidas doce personas como presuntas autoras de delitos de fraude alimentario, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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La investigación se inició tras la comunicación de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Jaén, que alertó sobre una posible trama de defraudación cualitativa en diversas operaciones de compraventa de aceite de oliva, que se realizaba en las instalaciones de un operador de la provincia que desarrollaba su actividad desde 2023.

El modo de actuación de la organización investigada consistía en simular la compra de aceite de oliva virgen en diversas almazaras y cooperativas nacionales por parte de dos sociedades portuguesas controladas por los principales líderes de la organización.

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Las investigaciones acreditaron que dichas operaciones eran ficticias y que el aceite no se enviaba a Portugal, sino que era almacenado directamente, a través de facturas, contratos y documentos de transporte falsificados, con la colaboración de varios empresarios del sector del transporte por carretera.

Posteriormente, la organización, mediante un complejo entramado societario, simulaba la importación de aceite de oliva virgen extra ecológico desde Portugal a una empresa ubicada en la provincia de Jaén, donde en realidad, previamente se encontraba almacenado aceite de inferior calidad, y utilizaba para ello diversas empresas pantalla y documentación falsificada.

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Durante todo este proceso, la organización alteraba documentalmente la calidad del aceite y declaraba como aceite de oliva virgen extra ecológico un producto que en realidad era aceite de oliva virgen de inferior calidad, lo que aportaban a la organización importantes beneficios en los márgenes de venta.

Han sido realizados 14 registros en inmuebles relacionados con la organización en las provincias de Jaén, Córdoba y Málaga, incluidas tres fábricas oleícolas vinculadas en la trama.

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Durante los registros, en los que participaron inspectores de calidad agroalimentaria de la Junta de Andalucía, se tomaron muestras del aceite investigado y se inmovilizaron 34 depósitos con más de 1 millón de kilos de aceite, por incumplimiento de la normativa de trazabilidad y seguridad alimentaria.

Los investigadores han calculado que desde enero de 2023 el fraude habría afectado a más de siete millones de kilogramos de aceite, generando un beneficio ilícito superior a los 4 millones de euros. EFE

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