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Declarado lugar de memoria el antiguo campo de concentración de La Magdalena (Santander)

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Santander, 26 oct (EFE).- El Gobierno ha declarado lugar de memoria democrática el edificio de caballerizas del Palacio de la Magdalena de Santander, que fue utilizado como campo de concentración durante la guerra civil.

El Boletín Oficial del Estado publica este lunes la resolución de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, que entra hoy mismo en vigor.

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Las caballerizas del conjunto patrimonial del Palacio de la Magdalena fueron un campo de reclusión entre agosto de 1937 y noviembre de 1939 y en la actualidad funcionan como residencia y sede de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El titular del edificio es el Ayuntamiento de Santander, que pidió el archivo del expediente para declarar el Palacio de la Magdalena lugar de memoria alegando que el campo de concentración se encontraba en las caballerizas y no en el propio palacio y que la declaración podía "manchar y ensombrecer una historia de 117 años de un lugar emblemático para los santanderinos por un episodio puntual que duró dos años".

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Tras la declaración de lugar de memoria, se pondrán en marcha medidas de difusión e interpretación del edificio de caballerizas "con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora".

Así, según señala la resolución, el Gobierno impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo, además de la señalización de punto de reconocimiento de las víctimas.

El campo de La Magdalena se convirtió en el principal campo de internamiento de sospechosos políticos y militares republicanos tras la caía del frente de Euskadi.

Tenía capacidad para 600 prisioneros pero llegó a albergar a más de 1.600, que podían permanecer meses detenidos antes de ser interrogados, y muchos morían antes de que llegara ese momento. EFE

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