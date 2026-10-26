Espana agencias

Condenados por destruir un mural de Manuel Sierra sobre los represaliados del franquismo

Guardar

Valladolid, 26 oct (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia de Valladolid ha condenado a cuatro personas a indemnizar con 5.000 euros al pintor Manuel Sierra por destruir en Castronuño (Valladolid) un mural dedicado a los represaliados republicanos de la Guerra Civil y el franquismo, al considerar que vulneraron su derecho moral a la integridad de la obra.

Según ha informado este lunes la asociación Cultura Aliste, la sentencia considera acreditado que el 23 de septiembre de 2023 los cuatro condenados cubrieron completamente con pintura blanca el mural, creado un año antes junto a las escuelas del municipio con autorización del entonces gobierno municipal de IU y con la participación de vecinos.

PUBLICIDAD

Entre los responsables de su eliminación figura el teniente de alcalde de Castronuño, algo que Sierra ha considerado, en declaraciones a EFE, especialmente grave: “Sin el apoyo de una corporación habría sido un acto vandálico, que ya hubiera sido grave, pero que participe un representante de una corporación municipal es un disparate, una metedura de pata monumental”.

El mural representaba, entre otros elementos, un libro abierto, una calavera y un corazón junto a la bandera republicana y pretendía recordar a las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la posguerra.

PUBLICIDAD

Tras las elecciones municipales de 2023 y la llegada del PP a la Alcaldía, la obra fue eliminada y su alcalde, José Ignacio Vázquez (PP), defendió posteriormente la actuación de su teniente de alcalde porque, según sostuvo, el mural incomodaba a algunos vecinos, contenía una “bandera anticonstitucional”, en referencia a la tricolor republicana, y que “los pueblos pequeños tienen que ser neutrales”.

El fallo reconoce que la destrucción vulneró el derecho del artista a la integridad de su creación, protegido por la ley de propiedad intelectual, con independencia de quién sea el propietario del muro sobre el que se encontraba.

Sierra ha recibido la resolución con “sorpresa” y “muy satisfecho” y ha explicado a EFE que supone un estímulo para continuar con este tipo de murales memoriales sobre los fusilados durante la Guerra Civil y la posguerra.

El juicio estuvo precedido el pasado 2 de junio por una concentración de unas 70 personas ante los juzgados de Valladolid en apoyo al pintor, quien ya entonces reclamó que la obra fuera restituida en el mismo lugar y con la misma temática. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

La familia se negó a abandonar los apartamentos turísticos al concluir su reserva de siete días, lo que desencadenó un conflicto vecinal con protestas y caceroladas que terminó con su traslado a Mataró, sufragado por el Ayuntamiento de Baños de Montemayor

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Feijóo: “Sánchez pretende vencer a la mitad de España; mi planteamiento es gobernar para la mayoría de la nación”

Repasamos las principales noticias políticas cuando faltan 34 días para las urnas. La violencia en las calles abre un nuevo frente entre los candidatos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Feijóo: “Sánchez pretende vencer a la mitad de España; mi planteamiento es gobernar para la mayoría de la nación”

Cantabria pagará 220.000 euros por la muerte de una joven por una trombosis a la que mandaron 10 veces a casa: “No hay dinero que pueda compensar semejante pérdida”

El servicio de salud reconoce su responsabilidad, pero la familia pide explicaciones

Cantabria pagará 220.000 euros por la muerte de una joven por una trombosis a la que mandaron 10 veces a casa: “No hay dinero que pueda compensar semejante pérdida”

Ibai Llanos y AuronPlay lloran la muerte del streamer Komanche y reivindican la lucha contra el acoso en redes: “Ojalá encuentres la paz que tanto anhelabas”

Los streamers del mundo hispanohablante muestran su apoyo a la familia y amigos de uno de los rostros más conocidos de internet

Ibai Llanos y AuronPlay lloran la muerte del streamer Komanche y reivindican la lucha contra el acoso en redes: “Ojalá encuentres la paz que tanto anhelabas”

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

El país petrolero eleva el sueldo exigido para que las empresas privadas computen trabajadores nacionales en sus cuotas, que alcanzará los 1.430 euros en 2028

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Feijóo: “Sánchez pretende vencer a la mitad de España; mi planteamiento es gobernar para la mayoría de la nación”

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

ECONOMÍA

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato