Clavijo replica a Torres que la competencia en migración es del Gobierno central

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Bilbao, 26 oct (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha replicado al ministro Torres, que le he reprochado sus críticas al Gobierno de España ante el repunte en la llegada de cayucos a El Hierro y le ha aconsejado dirigirlas al PP, que tiene que "mirar" al Gobierno central porque suya es "la competencia en exteriores y migración".

En un acto en Bilbao, donde ha tomado parte en una jornada sobre inteligencia artificial, Clavijo ha dicho a primera hora de la mañana que espera una respuesta del presidente Pedro Sánchez a la carta que le ha enviado para que se adopten seis medidas urgentes para afrontar las consecuencias de la llegada de migrantes, y ha denunciado el "desprecio" del Ejecutivo hacia este fenómeno y a la propia Canarias.

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Poco después, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha considerado que el presidente canario "es injusto" al acusar al Gobierno de "no hacer nada" ante el repunte en la llegada de cayucos a El Hierro y le ha aconsejado dirigir sus críticas al PP, su socio en las islas.

"La competencia en exteriores y migración la tiene el Gobierno" y "yo tengo que mirar para el Gobierno", ha replicado Clavijo un rato después desde Bilbao.

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Según ha dicho, "puedo entender que en campaña electoral esta polarización y las instrucciones que tenga de Ferraz le hagan decir lo que dice, pero lo único que he transmitido, ante la frustración de la tercera petición de convocatoria de la junta de seguridad al Gobierno de España", es que "se nos aclaren algunos términos".

Ha asegurado que "no se trata de generar polémica, sino de poner los instrumentos y las medidas necesarias para evitar la llegada de esos cayucos, esas pateras" y también para ofrecer atención "digna" a los inmigrantes, a los menores extranjeros no acompañados.

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El presidente de Canarias ha insistido en pedir información sobre los medios que se han dispuesto porque "la brigada está desbordada" y la llegada de migrantes "tiene un impacto" en los servicios sanitarios o educativos.

"No quiero ser justo o injusto con el Gobierno de España. Quiero que se resuelvan los problemas de Canarias y algunas cuestiones son difíciles de entender para aquellos que obedecen instrucciones desde Madrid", ha sostenido el presidente canario, que ha indicado que tiene que "preocuparse" por sus ciudadanos y ha ofrecido colaboración para actuar conjuntamente. EFE

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