Baldoví afirma que los disturbios en Barcelona solo benefician a la ultraderecha y ve "sospechoso" cómo se organizaron

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El síndic de Compromís en Les Corts valencianas, Joan Baldoví, cree que es "muy sospechoso" el modo en que se han desarrollado los disturbios ocurridos este fin de semana en Barcelona y ha afirmado que la "única beneficiaria de esto, evidentemente, es la extrema derecha, que quiere cambiar el foco de lo que se habla" y centrarlo en el "desorden" en vez de "las pensiones, vivienda, salarios mínimos, sanidad y educación.

Baldoví, en preguntas de los medios, ha recalcado que "ningún partido de izquierda ha convocado" los disturbios, aunque él "ni afirma ni no afirma" si hay "alguien detrás". El diputado ha destacado cómo "esto ha venido, no se sabe de dónde, con cuentas que misteriosamente han desaparecido en dos días, con unos carteles absolutamente sospechosos" y "delirantes" que además "guardan una similitud" con otros difundidos en Valencia y Bilbao.

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Además, el síndic ha incidido en que "cuentas ligadas a Israel o directamente sionistas se hagan eco de lo que ha pasado en Barcelona y pongan 'no queréis intifada, ahora tenéis intifada'".

Asimismo, Baldoví ha subrayado que "hay que poner en el foco a quién le interesa esto". "¿Quién se beneficia de que haya ocurrido esto en Barcelona? Evidentemente, hay un solo beneficiario, la extrema derecha con su deriva de orden y de desorden", ha comentado.

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Finalmente, Baldoví también ha criticado "el papel" que está haciendo el PP "absolutamente delirante", en concreto el de su líder y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo. "Creo que lo descalifica totalmente como partido de Estado y un aspirante serio a la presidencia del gobierno", ha apostillado.