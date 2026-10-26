Asaja pide a Planas que impulse en la UE más medidas por el encarecimiento del gasóleo

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Madrid, 26 oct (EFE).- La organización agraria Asaja ha pedido este lunes al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que impulse en la Unión Europea (UE) nuevas medidas de apoyo frente al encarecimiento del gasóleo agrícola.

En concreto, Asaja ve bien que Planas respalde ante las instituciones europeas la iniciativa que lidera el Gobierno italiano en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE (Agrifish), y que cuenta "con el apoyo del conjunto del sector agrario europeo", para movilizar nuevos recursos frente al incremento de los costes de producción, especialmente del gasóleo agrícola.

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La organización es partidaria de reforzar las herramientas disponibles para responder a una crisis "que está comprometiendo la rentabilidad y la liquidez de las explotaciones".

En este contexto, Asaja ha defendido que la respuesta europea debe permitir aprovechar los recursos disponibles de la Política Agraria Común (PAC) con mayor flexibilidad para atender las necesidades más urgentes de los agricultores.

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Entre algunas de esas peticiones, se encuentra la de que la estrategia europea de apoyo frente al encarecimiento de los fertilizantes se extienda también al gasóleo agrícola, mediante una medida financiada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); o que se prorrogue el Marco Temporal de Ayudas de Estado adoptado en respuesta a la crisis de Oriente Medio, cuya vigencia está previsto que expire a finales de este año. EFE