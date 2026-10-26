Espana agencias

Asaja pide a Planas que impulse en la UE más medidas por el encarecimiento del gasóleo

Guardar

Madrid, 26 oct (EFE).- La organización agraria Asaja ha pedido este lunes al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que impulse en la Unión Europea (UE) nuevas medidas de apoyo frente al encarecimiento del gasóleo agrícola.

En concreto, Asaja ve bien que Planas respalde ante las instituciones europeas la iniciativa que lidera el Gobierno italiano en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE (Agrifish), y que cuenta "con el apoyo del conjunto del sector agrario europeo", para movilizar nuevos recursos frente al incremento de los costes de producción, especialmente del gasóleo agrícola.

PUBLICIDAD

La organización es partidaria de reforzar las herramientas disponibles para responder a una crisis "que está comprometiendo la rentabilidad y la liquidez de las explotaciones".

En este contexto, Asaja ha defendido que la respuesta europea debe permitir aprovechar los recursos disponibles de la Política Agraria Común (PAC) con mayor flexibilidad para atender las necesidades más urgentes de los agricultores.

PUBLICIDAD

Entre algunas de esas peticiones, se encuentra la de que la estrategia europea de apoyo frente al encarecimiento de los fertilizantes se extienda también al gasóleo agrícola, mediante una medida financiada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); o que se prorrogue el Marco Temporal de Ayudas de Estado adoptado en respuesta a la crisis de Oriente Medio, cuya vigencia está previsto que expire a finales de este año. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Repasamos las principales noticias políticas cuando faltan 34 días para las urnas. La violencia en las calles abre un nuevo frente entre los candidatos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Pablo Motos recibirá a Juan Jesús Vivas, Patrick Criado, Andrea Ros, Dani Martín y Melody en cuatro noches que combinarán actualidad, cine y música

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: un político, dos cantantes y dos actores famosos

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

La magistrada aprecia una “falta de diligencia profesional y un error médico evidente” al intervenir el segundo y tercer dedo cuando la cirugía estaba prevista para el tercero y el cuarto, afectados por un dedo en resorte

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de octubre

El hermano de la reina Mette-Marit de Noruega, Espen Høiby, se enfrenta a una demanda colectiva por la quiebra de una escuela de aviación

El hermano de la consorte de Noruega es capitán e instructor de vuelo y ocupó puestos de responsabilidad empresarial en Scandinavian Airlines

El hermano de la reina Mette-Marit de Noruega, Espen Høiby, se enfrenta a una demanda colectiva por la quiebra de una escuela de aviación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula y augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato