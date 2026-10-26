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Armengol celebra la retirada del Congreso de retratos de presidentes de las Cortes franquistas: "Repara una injusticia"

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La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha celebrado este lunes la retirada de los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas que permanecían en la galería de retratos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, lo que a su juicio "demuestra el compromiso del Congreso con la memoria democrática, reconoce a las víctimas de la dictadura y contribuye a reparar una injusticia que se ha prolongado durante demasiado tiempo".

En un mensaje en redes sociales, Armengol también ha destacado que con la retirada de los cuadros se ha cumplido el acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso para eliminar de la galería los retratos de quienes participaron en la represión y en las estructuras que sostuvieron la dictadura, así como lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.

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El Congreso, después de la disolución de las Cortes, procedió la pasada semana a retirar los cuadros de los presidentes de las Cortes franquistas tras décadas de reclamaciones por parte de partidos nacionalistas y de izquierda, así como de asociaciones memorialistas. Hasta entonces,el PSOE se manifestaba en contra de la retirada.

La decisión, promovida esta vez por la diputada de Sumar Esther Gil, se adoptó formalmente el 13 de octubre con los votos del PSOE y Sumar y la abstención del PP. La retirada se aceleró para hacerlo antes del acto previsto para este 28 de octubre, con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura, que se conmemora cada 31 de octubre.

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Los retratos retirados corresponden a Esteban de Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975), que presidieron las Cortes durante la dictadura de Francisco Franco.

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