Albares: PP y Vox deben tener sanción el 29N por sumarse a la desinformación en Barcelona

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Madrid, 26 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que PP y Vox deben tener "una sanción contundente" en las urnas por sumarse directa o indirectamente a la "desinformación y a la injerencia" y culpar al Gobierno de jalear los altercados de Barcelona de este fin de semana "intentando sacar rédito electoral".

Es "absolutamente vergonzoso", ha dicho el ministro en una entrevista en RNE al subrayar que el Gobierno "combate la violencia" cuando se produce, exigiendo a la oposición que "tiene que estar al lado del Gobierno".

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No puede ser -ha añadido- que alguien que aspira a ser presidente de España "se sume a la desinformación y a la injerencia".

Por otro lado, ha felicitado al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su "victoria contundente", lo que demuestra que "la única encuesta que vale es las urnas" y se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a revalidar también su mandato "y es lo que conviene a los españoles".

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Sobre la victoria en Serbia de la Lista Estudiantil, ha señalado que el hecho de que después de tanto tiempo se haya producido una alternancia en el poder de una manera democrática "es una buena noticia" para Serbia y para la UE, subrayando que este país "juega un papel estabilizador importante, o desestabilizador," en los Balcanes y habrá que ver cómo actúa este nuevo gobierno: "vamos a juzgarles por sus pasos".

Albares también ha hablado del regreso de la líder venezolana María Corina Machado a Venezuela, señalando igualmente que "es una buena noticia" y que desea que todo el mundo que quiera pueda volver a ese país, que se libere hasta el último preso político y que se avance "de manera autónoma" y a través de un amplio diálogo hacia unas elecciones democráticas en las que pueda competir todo el que quiera.

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De las elecciones en Israel, que se celebran mañana y ante la posibilidad de que las pierda el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, con el que España ha tenido una relación muy tensa, Albares ha subrayado que lo que no va a cambiar es la defensa de que se avance hacia "la única solución", la de los dos Estados, que puede traer la paz para todos los pueblos.

Y ha confirmado que no hay nada previsto "en estos momentos" sobre la posibilidad de recuperar las relaciones diplomáticas con Israel si cambia el Gobierno, insistiendo en que hay que esperar a ver los resultados. EFE

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