Txus Vizcay, delantero del filial, novedad en la lista del Athletic ante el Getafe

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Bilbao, 25 oct (EFE).- El delantero del filial Txus Vizcay es la principal novedad en la convocatoria de 23 jugadores del entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de este domingo frente al Getafe en San Mamés (14.00 horas).

Vizcay, que se ha ejercitado con el primer equipo en las últimas semanas, es un espigado delantero centro de 21 años y cerca de 1,90 metros de altura que esta temporada ha marcado cuatro goles en los ocho partidos que ha disputado con el Bilbao Athletic en Primera Federación.

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Respecto al encuentro del pasado miércoles frente al Levante, el atacante ocupa en la citación el puesto de Aymeric Laporte, que cumplirá sanción ante el Getafe tras ser expulsado con roja directa en el Ciutat de València.

La convocatoria rojiblanca para recibir al conjunto azulón, difundida este mismo domingo por el club, la integran Unai Simón, Padilla, Vivian, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Canales, Johaneko, Imga y Vizcay. EFE

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ibn/cc/cmm