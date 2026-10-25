Tres consejeros de Ceuta y jefes policiales declaran esta semana ante la jueza Tardón

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Madrid, 25 oct (EFE).- La jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes del pasado julio, retoma esta semana las testificales con tres consejeros del Gobierno de Ceuta, un jefe policial y un alto mando de la Guardia Civil en la ciudad autónoma, así como tres agentes que se encontraban de guardia aquel día.

Las declaraciones comienzan este lunes con el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages y el teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta.

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Tardón les citó tras un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras-Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, y de un fotograma "por el que se identifican a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido testigos" de esta entrada irregular que aconteció el pasado 30 de julio.

Ya el martes, la jueza tomará declaración a los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, que participaron de manera "activa" en la crisis migratoria, mientras que los tres policías están citados para el miércoles 28.

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Estas declaraciones llegan después de que la jueza ordenase hace unos días una batería de diligencias para impulsar la investigación, como requerir al Ministerio de Defensa que le informe de si entre los días 29 de julio y 10 de agosto buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos entraron en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta.

Igualmente, Tardón reclamó a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta que identifique al confidente conocido como Ahmed, "posible interlocutor constante y fiable" del instituto armado.

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Además, pidió al Ejército de Tierra que remita "todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta" entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2026.

Entre la batería de diligencias que solicitó la magistrada también están las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, drones y sistemas de control fronterizo desde el pasado 30 de julio.

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Y, por último, reclamó a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno las "actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio de 2026".

Según un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitido a la jueza, Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

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El informe afirma que las autoridades marroquíes conocían "con detalle" la existencia de convocatorias en redes sociales, "con un gran seguimiento" por parte de sus usuarios, que llamaban a esa entrada coincidiendo con la Fiesta del Trono. EFE