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Suspenden la búsqueda de tres migrantes desaparecidos en aguas del Estrecho

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Ceuta, 25 oct (EFE).- La Guardia Civil ha dado por finalizadas las labores de búsqueda de tres migrantes que permanecen desaparecidos en aguas del Estrecho desde este viernes tras el vuelco de una embarcación en la que viajaban otras dos personas más, que pudieron alcanzar la costa a nado.

La búsqueda, en la que han participado efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Ceuta así como Salvamento Marítimo con medios marítimos y aéreos, ha concluido ante la imposibilidad de localizar algún rastro de la embarcación o los desaparecidos.

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Las fuertes corrientes en esta zona del Estrecho de Gibraltar, unidas a la intensa e infructuosa búsqueda, ha motivado que el operativo se haya decidido finalizar, aunque se ha alertado a los buques que navegan por esta zona, una de las más frecuentadas del mundo, para que reporten cualquier dato al respecto.

La embarcación salió a última hora de la noche del pasado jueves desde las costas ceutíes de Calamocarro y al poco tiempo de estar en el mar volcó, presumiblemente por el peso de sus ocupantes, ya que en el mar había tiempo de poniente flojo, que incluso podía favorecer la navegación.

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Dos de los cinco migrantes que iban a bordo pudieron llegar a la costa a nado y dar la voz de alerta, mientras que otros tres permanecen desaparecidos. EFE

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