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Marc Márquez: "Phillip Island no se merecía una última carrera con cancelación"

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Redacción deportes, 25 oct (EFE). El piloto español Marc Márquez (Ducati) declaró este domingo en Australia que la pista de Philllip Island, que se despedía este año del campeonato de MotoGP, "no se merecía una última carrera con cancelación".

Márquez que lidera el Mundial tras imponerse el sábado en la carrera al esprint en la que su máximo rival y compatriota, Jorge Martín (Aprilia), que se cayó en esa prueba, dijo a los micrófonos de DAZN: "desafortunadamente el helicóptero médico no estaba en condiciones de volar, se ha hecho por razones de seguridad".

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"Lo lamento muchísimo, estamos preparados para disputar la carrera pero hoy no ha podido ser", agregó el piloto de Ducati, que aventaja a Martín en 10 puntos en el Mundial de MotoGP.

La cancelación se produjo debido a las malas condiciones meteorológicas que impedían al helicóptero médico volar y que no hubiera podido trasladar, en caso de accidente, a ningún piloto al hospital más próximo.

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Junto al mar, Phillip Island es una de las pistas más bonitas y espectaculares del Mundial de MotoGP.EFE

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