La campaña navideña se envuelve de optimismo pese a los "nubarrones" en el horizonte

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Belén Delgado

Sevilla, 25 oct (EFE).- Los sectores de la industria y la distribución en España ven con optimismo la campaña navideña de 2026, con la que esperan cerrar un año de incremento de ventas antes de que lleguen los "nubarrones" que se avistan para después.

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El Congreso anual de Gran Consumo de la patronal Aecoc, celebrado esta semana en Sevilla, ha servido para tomar la temperatura de un sector que afronta la recta final de 2026 con una subida "brutal" de costes, en especial de la energía, que puede complicarse si se prolonga el conflicto en Oriente Medio.

Si bien la inflación (del 4,9 % anual en septiembre) amenaza el poder adquisitivo de los españoles, las empresas sostienen que están tratando de no trasladarla a los precios de sus productos mientras el consumo tiene visos de aguantar.

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En declaraciones a EFE, el presidente de Aecoc, Ignacio González, ha considerado que la campaña de Navidad "se va a parecer mucho a lo que ha sido hasta ahora el año", periodo en el que se espera un crecimiento de ventas en torno a un 3 % anual.

El aumento de la población en España y el empuje del turismo, incluso en los meses de invierno, juegan a favor, por lo que "va a ser una buena campaña", en su opinión.

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No obstante, ha matizado que "todas esas amenazas, esos nubarrones negros que se ven en el futuro, van a tardar en venir, un poco más de dos meses".

Según el último informe de la patronal, el 89 % de las compañías del sector ha incrementado o mantenido sus ventas entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

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Entre las que han mejorado sus resultados, el 34 % lo atribuye al crecimiento de la demanda; además, el 67 % prevé cerrar el año al alza e, incluso, un 32 % de ellas piensa crecer más del 5 %.

Entre los más de 1.300 empresarios y altos directivos que han asistido al congreso, existe la sensación de tener que aprovechar el momento por lo que pueda pasar después.

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El jefe de Ventas de la multinacional Nestlé en España, Matthieu Laval, habla de una campaña navideña "histórica", ya que "hay margen para mejorar las ventas porque el consumo se mantiene".

Para fomentarlo, quieren explotar su licencia oficial con La Roja, la Selección Española de Fútbol, para vender más chocolates, además de apostar por sus cápsulas de café mediante promociones.

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Desde el grupo Delaviuda, especializado en turrón, confitería, chocolate y barritas, su consejera delegada, Isabel Sánchez, también se muestra "optimista" y convencida de que, a pesar de la subida de precios, "las familias seguirán buscando esos momentos de indulgencia" durante las navidades.

Además, la compañía tiene "garantizado" su suministro, con almendra española y un cacao a un precio menor que en los últimos años, y ofrecerá novedades de turrón y panetone, entre otras.

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El consejero delegado de Osborne, Fernando Terry, ha explicado durante la cita que la campaña navideña es "importantísima" para el grupo, pues concentra un 60 % de sus ventas anuales.

Ya desde verano comienzan a prepararla para asegurar su capacidad logística, sobre todo en marcas como Cinco Jotas (jamones).

Muchos supermercados llevan semanas con mantecados y otros dulces típicos de las navidades en sus lineales, dentro de su estrategia por adelantar y planificar esas ventas.

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Para el director general de la cadena Covirán, Esteban Gutiérrez, el comportamiento de los consumidores será "similar" al de 2025.

La compañía asegura que mantendrá su apuesta por las ofertas y los folletos comerciales como una forma de facilitar el acceso a los productos de alimentación en esa época y contribuir a que "los hogares puedan tener una Navidad normal". EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8023121265)