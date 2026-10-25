Espana agencias

La campaña navideña se envuelve de optimismo pese a los "nubarrones" en el horizonte

Guardar

Belén Delgado

Sevilla, 25 oct (EFE).- Los sectores de la industria y la distribución en España ven con optimismo la campaña navideña de 2026, con la que esperan cerrar un año de incremento de ventas antes de que lleguen los "nubarrones" que se avistan para después.

PUBLICIDAD

El Congreso anual de Gran Consumo de la patronal Aecoc, celebrado esta semana en Sevilla, ha servido para tomar la temperatura de un sector que afronta la recta final de 2026 con una subida "brutal" de costes, en especial de la energía, que puede complicarse si se prolonga el conflicto en Oriente Medio.

Si bien la inflación (del 4,9 % anual en septiembre) amenaza el poder adquisitivo de los españoles, las empresas sostienen que están tratando de no trasladarla a los precios de sus productos mientras el consumo tiene visos de aguantar.

PUBLICIDAD

En declaraciones a EFE, el presidente de Aecoc, Ignacio González, ha considerado que la campaña de Navidad "se va a parecer mucho a lo que ha sido hasta ahora el año", periodo en el que se espera un crecimiento de ventas en torno a un 3 % anual.

El aumento de la población en España y el empuje del turismo, incluso en los meses de invierno, juegan a favor, por lo que "va a ser una buena campaña", en su opinión.

No obstante, ha matizado que "todas esas amenazas, esos nubarrones negros que se ven en el futuro, van a tardar en venir, un poco más de dos meses".

Según el último informe de la patronal, el 89 % de las compañías del sector ha incrementado o mantenido sus ventas entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Entre las que han mejorado sus resultados, el 34 % lo atribuye al crecimiento de la demanda; además, el 67 % prevé cerrar el año al alza e, incluso, un 32 % de ellas piensa crecer más del 5 %.

Entre los más de 1.300 empresarios y altos directivos que han asistido al congreso, existe la sensación de tener que aprovechar el momento por lo que pueda pasar después.

El jefe de Ventas de la multinacional Nestlé en España, Matthieu Laval, habla de una campaña navideña "histórica", ya que "hay margen para mejorar las ventas porque el consumo se mantiene".

Para fomentarlo, quieren explotar su licencia oficial con La Roja, la Selección Española de Fútbol, para vender más chocolates, además de apostar por sus cápsulas de café mediante promociones.

Desde el grupo Delaviuda, especializado en turrón, confitería, chocolate y barritas, su consejera delegada, Isabel Sánchez, también se muestra "optimista" y convencida de que, a pesar de la subida de precios, "las familias seguirán buscando esos momentos de indulgencia" durante las navidades.

Además, la compañía tiene "garantizado" su suministro, con almendra española y un cacao a un precio menor que en los últimos años, y ofrecerá novedades de turrón y panetone, entre otras.

El consejero delegado de Osborne, Fernando Terry, ha explicado durante la cita que la campaña navideña es "importantísima" para el grupo, pues concentra un 60 % de sus ventas anuales.

Ya desde verano comienzan a prepararla para asegurar su capacidad logística, sobre todo en marcas como Cinco Jotas (jamones).

Muchos supermercados llevan semanas con mantecados y otros dulces típicos de las navidades en sus lineales, dentro de su estrategia por adelantar y planificar esas ventas.

Para el director general de la cadena Covirán, Esteban Gutiérrez, el comportamiento de los consumidores será "similar" al de 2025.

La compañía asegura que mantendrá su apuesta por las ofertas y los folletos comerciales como una forma de facilitar el acceso a los productos de alimentación en esa época y contribuir a que "los hogares puedan tener una Navidad normal". EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8023121265)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suben las temperaturas este domingo en toda España, aunque el viento dejará rachas intensas en el norte

Aemet activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco

Suben las temperaturas este domingo en toda España, aunque el viento dejará rachas intensas en el norte

Del triunfo en ‘La Voz Kids’ a representar a España en Eurovisión Junior: Lucas Paulano, el joven jienense que se ha alzado con la segunda posición

El andaluz se ha llevado la plata este sábado en Malta tras la victoria de Armenia con 202 puntos

Del triunfo en ‘La Voz Kids’ a representar a España en Eurovisión Junior: Lucas Paulano, el joven jienense que se ha alzado con la segunda posición

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Grupos con el rostro cubierto rompieron escaparates y prendieron fuego a mobiliario urbano

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Embalses España 25 de octubre: reserva de agua <p>bajó</p> -0,63 %

La reserva de agua en el país <p>bajó</p> en un -0,63 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses España 25 de octubre: reserva de agua <p>bajó</p> -0,63 %
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Las medidas que exigen los agentes de la Guardia Civil de cara a las elecciones del 29-N: más medios contra el narcotráfico y eliminar los cargos “a dedo”

Más de 2.500 militares de Francia y Reino Unido se entrenan para “la guerra del siglo XXI” con su mayor ejercicio de paracaidistas en 20 años

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

El rey Felipe es operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo: una intervención rutinaria de 30 minutos

ECONOMÍA

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

DEPORTES

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”