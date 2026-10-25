Investigan un entramado de tuberías ocultas para verter residuos a un pantano de Huelva

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Huelva, 25 oct (EFE).- La Guardia Civil, dentro de la operación denominada 'Oleo', ha investigado a tres personas y a una empresa tras detectar vertidos industriales contaminantes mediante un entramado de tuberías ocultas al cauce de la rivera de Calaboza, en la provincia de Huelva, que llegaban finalmente al pantano del Chanza, cuyo uso principal es el consumo humano.

La investigación se inició el pasado mes de marzo por parte del Seprona al detectar vertidos de alpechín, un líquido altamente contaminante sobrante de la producción de aceite y aceitunas, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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Después de realizar las inspecciones técnicas oportunas para localizar el origen de la contaminación, los agentes descubrieron un complejo entramado de bombeo y tuberías ocultas.

Este sistema se utilizaba para evacuar, de forma ilegal y directamente desde unas balsas, el residuo de alpechín.

Debido a la gran cantidad de líquido arrojado, el vertido avanzó a lo largo de unos siete kilómetros a través de barrancos que habitualmente están secos, hasta alcanzar el curso principal.

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Estas aguas contaminadas terminaban desembocando en el pantano del Chanza (Huelva), un embalse que se destina de manera prioritaria al consumo de la población.

Los agentes recogieron varias tomas de agua en diferentes puntos del recorrido y los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla confirmaron que los niveles de contaminación eran totalmente compatibles con este residuo industrial del sector olivarero.

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Este tipo de vertidos tiene gran cantidad de materia orgánica, consumiendo por completo el oxígeno disuelto, lo que puede provocar efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos, incluso la muerte inmediata por asfixia de peces y plantas.

Estos hechos pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multas económicas e inhabilitación especial para profesión u oficio. EFE

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