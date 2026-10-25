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El rey Felipe VI abandona la clínica tras someterse a una operación de cataratas en Oviedo

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Oviedo, 25 oct (EFE).- El rey Felipe VI ha abandonado este domingo el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, donde anoche fue sometido a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa Real.

El jefe del Estado ha salido sonriente y a pie con unas gafas de sol a las 9:55 horas de la clínica ovetense, a cuyas puertas esperaban algunos medios de comunicación, a los que ha asegurado que se encontraba bien.

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"¡Muy bien, bien, gracias!", ha dicho el rey a los periodistas que le han preguntado cómo había ido la operación, señalando sus gafas de sol, tras lo que se ha subido al coche que le esperaba para regresar a continuación a Madrid.

La operación tuvo lugar sobre las 21:30 horas del sábado, una intervención rutinaria que se resolvió en media hora, tras lo que pasó la noche en este instituto oftalmológico.

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El rey mantiene su agenda para este lunes, en la que presidirá, a las 18:00 horas, la apertura del curso académico de las Reales Academias en Madrid.

Una intervención que tuvo lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Durante el sábado, Felipe VI, junto a la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía visitaron Llanes cuya cofradía de Pescadores de Santa Ana recibió el galardón al Pueblo Ejemplar 2026 y recorrieron algunos de los principales puntos de esta villa marinera de la costa oriental del Principado. EFE

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