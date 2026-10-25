El fenómeno literario infantil que arrasa en Halloween: misterio y acertijos detectivescos

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Madrid, 25 oct (EFE).- Las editoriales especializadas en infantil y juvenil coinciden en que las lecturas de misterios arrasan entre niños y adolescentes, aún más en Halloween, pero también los libros de acertijos detectivescos se han convertido en un fenómeno viral y su interés se acentúa en estas fechas.

Se trata de los libros de pistas y misterios que permiten a niños, adolescentes y jóvenes desconectar del mundo digital y apostar "por un entretenimiento en formato papel, con lápiz y goma, creatividad e interacción", dice a EFE, el director editorial de Temas de Hoy, Sergi Álvarez.

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En la colección 'Villaenigma.¡Resuelve el misterio!', de la editorial Destino, los lectores deben ayudar a Pandora con acertijos, enigmas y códigos diversos. "Esto hace que ellos sean un elemento más en la historia y conviertan el acto de leer en una actividad lúdica", dice la directora editorial del área infantil y juvenil de Planeta, Eva Romero.

También desde Anaya, la responsable editorial de infantil y juvenil, Marta Becerril, coincide en que en los libros de juegos el lector deja de ser un mero espectador: "Toma decisiones y se convierte en un agente que resuelve y restablece el orden y esa sensación de autonomía puede ser empoderadora".

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Según responsables editoriales de Anaya, Alfaguara, Salamandra, Nube Tinta, SM y Planeta consultados por EFE, pese al auge de los libros de acertijos, el misterio sigue siendo el género preferido por los más pequeños mientras que la fantasía oscura es una opción muy demandada por adolescentes, además de la 'dark academy' que romantiza la literatura clásica.

También se rescatan estos días, dice Eva Romero, los grandes mitos, leyendas y cuentos populares e historias, como Frankestein, están vigentes porque siguen interpelando sobre el miedo a lo desconocido, los límites de la ciencia, la exclusión social y la diferencia.

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Desde la editorial Anaya sostienen que los libros de misterio y de terror permiten a los niños "entrenar" las emociones reales.

"Es necesario que los pequeños lean historias donde haya conflictos, no solo la cara amable del mundo, de lo contrario, no tendrán herramientas para afrontar los retos de la vida adulta", subraya la responsable editorial Marta Becerril.

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"Los monstruos (tan habituales en el imaginario de esta fechas) demuestran que el mal existe, pero también que podemos derrotarlo y esa es una lección importantísima".

La directora literaria de Alfaguara y Salamandra infantil y juvenil y Nube de Tinta, Laia Zamarrón, pone el foco en series de éxito como 'Los CazaMisterios', de Patricia García Rojo, y recuerda que en literatura infantil el misterio siempre ha funcionado muy bien y aquí cita 'Bat Pat', el murciélago detective, o el propio Harry Potter.

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Zamarrón cree que Halloween es un "paraguas ideal para dar cabida a este tipo de libros" y añade que la lectura infantil debe enfocarse en "dejar volar la imaginación y aprender a comprender estructuras narrativas complejas".

También valora los libros de juego y señala como referentes 'Murdle junior' o 'El torreón de los enigmas', ambos de Alfaguara, y sagas como el 'Colegio de poderes secretos', de César Mallorquín.

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Estos son algunas de lo títulos recomendados por estas editoriales en infantil, adolescente y juvenil:

INFANTIL

'Anna Kadabra. Guía secreta de Halloween', de Pedro Mañas y David Sierra. Destino Infantil y Juvenil.

'Julia y los Mortimort', de Raquel Díaz Reguera. Montena.

'Vera Vamp', una serie infantil de Mónica Cencerrado. Molino.

'La casa embrujada', de Joel Stern. SM.

'Antón Piñón en el bosque del terror', texto de Gabriela Keselman e ilustrado por Marta Moreno. SM.

'La calle del miedo', de Gilles Baum y Amandine Piu. Timunmas.

'Cuida de tu fantasma', obra colectiva ilustrada por Sarah Ward. Bruño.

'Un concurso monstruoso', de Nuria Nistal. Bruño.

'Secreto de brujas' de Patricia García Rojo e ilustrado pro Raquel Travé. Alfaguara.

ADOLESCENTE Y JUVENIL

'Reap Sow', una novela de fantasía oscura de de Charlotte T.Loy. Alfaguara.

'Academia Ocaso', de Nerea Llanes. Crossbooks.

'Murdle junior: 40 misterios por resolver', de G.T.Karber. Alfaguara.

'En el corazón del monstruo', de Natalia Torvisco. Crossbooks.

'101 casos extraordinarios para resolver en 5 minutos ¿Quién ha sido?', obra colectiva publicada por Alfaguara.

'Resuelve el caso con Mortadelo y Filemón', firmado por Ibañez y editado por Bruguera.

'Universidad Sorrowsong 1. Nightshade', de Autumm Woods. Crissbooks.

'Si tú no lo hiciste, ¿quien mató a Cristina?', una investigación de lógica y deducción para jóvenes y adolescentes. Tranjis Games.

'Frankestein', un cómic de David Sala. Astiberri.

EFE

bf/srm

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