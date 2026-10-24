Urtasun (Comuns) avisa de que el 29N también está en juego "el futuro" del catalán

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Barcelona, 24 oct (EFE).- El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio en Barcelona, Ernest Urtasun, ha advertido de que en las elecciones generales del 29 de noviembre también está en juego "el futuro de la lengua" catalana.

En una entrevista en el diario ARA este sábado, ha mantenido que, si PP y Vox llegan al Gobierno, "no tendrán ningún miramiento en atacar la lengua", como asegura que ya han hecho en la Comunidad Valenciana recortando ayudas a Escola Valenciana o Acció Cultural Valenciana.

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"Nos jugamos que haya un gobierno del Estado que proteja la lengua catalana o uno que la persiga", ha dicho, tras mostrarse favorable a que en Madrid haya carteles en todas las lenguas oficiales en calidad de capital del país.

Por otro lado, ha reivindicado que la del Frente Amplio es la papeleta de la "unidad" de la izquierda estas elecciones, frente a la de Podemos o la de ERC en Cataluña.

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Sobre la decisión de Gabriel Rufián de concurrir como candidato de ERC, ha afirmado que respeta su decisión.

"Lo que queda claro es que habrá dos propuestas electorales en Cataluña: la propuesta de Esquerra Republicana, que junto con otras formaciones han sido socios de la mayoría parlamentaria, y hay una propuesta de la izquierda plurinacional, que es la del Frente Amplio, que aspiramos a revalidar la mayoría de gobierno y a seguir gobernando para transformar el Estado", ha señalado.

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El ministro también ha criticado la "posición de equidistancia" que, a su juicio, ha asumido Junts al asegurar que no forman parte de ningún bloque en el Congreso, pese a la "posibilidad de la llegada del fascismo al Gobierno de España".

"¿Cómo se puede ser equidistante con un gobierno que quizás quiere derogar la amnistía?", se ha preguntado, y ha añadido que Cataluña "no será equidistante y votará mayoritariamente para que haya un gobierno de izquierdas". EFE

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