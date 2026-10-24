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Si tomas estos suplementos para entrenar, los resultados de tu analítica se pueden ver afectados

Varios productos alteran los marcadores clave en sangre, lo que puede derivar en diagnósticos equivocados o pruebas de más

Cápsulas blandas violetas dispersas sobre una mesa junto a un frasco blanco inclinado y dos cápsulas dentro de una cuchara.
Creatina, biotina y omega 3 figuran entre las sustancias que pueden distorsionar los valores de una extracción, según explicó una farmacéutica en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La creatina, el omega 3, la ashwagandha y los preentrenos son algunos de los suplementos más consumidos por personas que entrenan, pero varios de ellos pueden alterar los resultados de un análisis de sangre si se toman sin interrupción antes de la cita en el laboratorio. La lista incluye además la biotina, un producto popular para fortalecer el cabello y las uñas que muchas personas que hacen ejercicio también consumen.

La advertencia fue difundida por la farmacéutica adjunta Leticia Zunzunegui González en un video de la cuenta de TikTok @farmacia.pancho, donde detalló qué sustancias conviene suspender antes de una extracción y con cuánta antelación, para evitar resultados confusos o pruebas médicas adicionales innecesarias.

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Comprimidos beige en una mesa de cocina junto a un vaso de agua y una mujer al fondo que toma una pastilla.
Suplementos para entrenar, estos son los que hay que suspender antes de una analítica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indicación coincide con lo que han documentado organismos sanitarios y estudios médicos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la agencia encargada de regular medicamentos y productos sanitarios en ese país, alertó en 2017 sobre el riesgo de la biotina en los análisis de laboratorio. Un caso clínico publicado en la revista médica española SEMERGEN registró además alteraciones repetidas en los resultados de tiroides de una paciente que tomaba este suplemento sin saber que afectaba sus análisis.

La creatina puede hacer parecer que hay un problema en los riñones que no existe

Quien toma creatina para entrenar debería suspenderla entre cinco y siete días antes de un análisis de sangre, según recomendó Zunzunegui en el video. El motivo es que este suplemento puede subir los niveles de creatinina, una sustancia distinta que el análisis mide para evaluar el funcionamiento de los riñones.

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La confusión entre ambos términos es habitual, pero la diferencia es simple. La creatina es el suplemento que se consume, mientras que la creatinina es lo que queda en la sangre después de que los músculos la utilizan. En personas que entrenan mucho y toman este suplemento, la creatinina puede aparecer elevada en el análisis sin que exista ningún daño renal real.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo explicó la doctora Clara Pérez Barrios, especialista en Bioquímica Clínica del Hospital Puerta de Hierro, en declaraciones recogidas por el portal que.es. “Una analítica podría sugerir una insuficiencia renal leve cuando en realidad todo está bien”, señaló la especialista, que advirtió que ese resultado puede derivar en pruebas adicionales y en un susto innecesario para el paciente.

La biotina puede dar un falso problema de tiroides

La biotina, muy presente en suplementos para el pelo y las uñas, puede falsear los resultados de las pruebas de tiroides, según advirtió la farmacéutica, que recomendó suspenderla entre 48 y 72 horas antes del análisis. Muchos de estos productos contienen dosis muy superiores a lo que el cuerpo necesita a diario, lo que aumenta el riesgo de interferencia.

Esta sustancia es, según varias fuentes médicas, la que más problemas genera en los laboratorios. Un documento de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el principal organismo de investigación médica de ese país, señaló que una sola dosis alta de biotina puede alterar los resultados de tiroides durante las 24 horas posteriores a tomarla. El mismo informe recogió un caso en el que la interferencia de la biotina llevó a un resultado falsamente bajo en una prueba usada para detectar infartos, lo que retrasó el diagnóstico correcto de un paciente.

El omega 3 y la ashwagandha necesitan hasta una semana de margen

El omega 3 es uno de los suplementos que dejar de tomar antes de una analítica. Intermountain Healthcare
El omega 3 es uno de los suplementos que dejar de tomar antes de una analítica. Intermountain Healthcare

El omega 3, usado por muchas personas que entrenan por sus propiedades antiinflamatorias, puede alterar la coagulación de la sangre, según advirtió la especialista, que recomendó suspenderlo entre tres y siete días antes de la prueba. La ashwagandha, una planta utilizada en suplementos para reducir el estrés y mejorar el rendimiento físico, puede modificar el cortisol y las hormonas de la tiroides, con un plazo de suspensión similar.

Conviene informar al médico sobre cualquier suplemento que se tome de forma habitual, no solo los relacionados con el entrenamiento.

Los preentrenos, el alcohol y la cafeína también pueden distorsionar el resultado

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Zunzunegui alertó además sobre los preentrenos y la cafeína, que pueden alterar el cortisol, el azúcar en sangre y la tensión arterial. Por eso, recomendó evitar el entreno fuerte al menos 24 horas antes de la cita en el laboratorio. También aconsejó evitar el alcohol entre uno y tres días antes de la extracción y no tomar suplementos como la vitamina D justo antes del análisis.

“Guarda esto para tu próxima analítica”, cerró la farmacéutica en el video. La recomendación que se repite en todas las fuentes médicas consultadas es simple, avisar al médico o al laboratorio sobre cualquier suplemento que se esté tomando, sea cual sea la dosis o el motivo del consumo.

Cuánto tiempo antes suspender cada suplemento

Esta es una guía rápida con los tiempos de suspensión mencionados por la farmacéutica:

  • Biotina, entre 48 y 72 horas antes
  • Creatina, entre cinco y siete días antes
  • Omega 3, entre tres y siete días antes
  • Ashwagandha, entre tres y siete días antes
  • Preentrenos y cafeína, evitar el entreno fuerte 24 horas antes
  • Alcohol, entre 24 y 72 horas antes
  • Vitamina D, evitarla justo antes de la extracción

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