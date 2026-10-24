Rodríguez avanza que el programa electoral del PSOE incluirá más medidas sobre vivienda

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Ciudad Real, 24 oct (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado este sábado que el programa electoral del PSOE incluirá nuevas medidas en materia de vivienda y ha defendido que el Gobierno ha dado pasos importantes para garantizar este derecho, aunque todavía quedan actuaciones por culminar por la falta de apoyos parlamentarios.

"Estamos justo en estos momentos trabajando el programa electoral y lo daremos a conocer en las próximas semanas", ha señalado Rodríguez a preguntas de los periodistas antes de participar en el XV Congreso de Juventudes Socialistas de Ciudad Real.

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La ministra ha asegurado que la "determinación ha sido absoluta" por parte del Gobierno durante estos años y ha destacado la Ley de Vivienda, el incremento de los presupuestos y los planes estatales que incluyen ayudas directas para la compra, también en el medio rural, así como medidas fiscales para facilitar el acceso a una vivienda.

Rodríguez ha defendido que el debate sobre la vivienda se ha extendido a Europa y que las tesis que están asumiendo las instituciones comunitarias, gobernadas mayoritariamente por partidos conservadores, son las que el Ejecutivo ha impulsado en España: el reconocimiento de la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado, además de la persecución de la especulación.

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En este contexto, ha trasladado a los jóvenes que el PSOE les ha escuchado y está a su lado, y ha subrayado la importancia de que la movilización social que se ha visto en las calles y plazas tenga continuidad en las urnas el próximo 29 de noviembre.

"En democracia la movilización social es fundamental, demuestra vitalidad, pero donde más pueden ejercer esa influencia en lo que sucederá en el futuro en nuestro país y también con sus vidas es yendo a las urnas el próximo 29 de noviembre", ha afirmado.

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Rodríguez ha señalado que en las últimas semanas los distintos partidos políticos "se han quitado las caretas" en relación con sus propuestas sobre vivienda y ha acusado al PP y a Vox de oponerse a medidas que, según ha dicho, cuentan con el respaldo de la mayoría de los españoles.

La ministra ha citado como ejemplo el rechazo a la rebaja del IVA para la vivienda de protección oficial, a las ayudas de hasta 50.000 euros para facilitar el acceso a una vivienda y a las deducciones fiscales relacionadas con el alquiler.

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También ha advertido de que las decisiones políticas pueden determinar tanto la ampliación de derechos como el retroceso en los ya conquistados y, en este sentido, ha aludido a las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha criticado que, según ha dicho, plantean retrocesos en materia económica, social y de igualdad.

La ministra ha cuestionado las referencias a las políticas económicas del presidente argentino, Javier Milei, y ha alertado de las consecuencias que tendrían para los jóvenes y el estado del bienestar las propuestas de austeridad y el aumento del gasto en defensa. EFE

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