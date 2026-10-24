Repatrían a un migrante muerto en septiembre en uno de los asentamientos de Ceuta

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Ceuta, 24 oct (EFE).- El cadáver del primer migrante, de nacionalidad argelina, fallecido en uno de los asentamientos establecidos por el Gobierno será repatriado esta martes a su país de origen, después de culminar los trámites burocráticos.

El migrante Maamar Mecheri, de 55 años, falleció el 25 de septiembre en la Fábrica del Guano, uno de los primeros lugares donde se establecieron los miles de migrantes que accedieron a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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El cuerpo ha sido trasladado a la península por la Funeraria Internacional La Paz y el próximo martes será repatriado en un vuelo a Argelia, donde será enterrado, según han informado a EFE fuentes policiales.

Los gastos de la repatriación los asume el Consulado de Argelia en Alicante, con un vuelo que enlazará la ciudad alicantina con Orán.

Maamar Mecheri falleció por causas naturales al sufrir un infarto y es uno de los argelinos que estaban asentados en esta zona de la costa junto a otros compatriotas.

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El migrante se había sentido indispuesto cuando se estaba duchando y posteriormente se desplomó al suelo, sin que no pudieran hacer nada los servicios sanitarios, que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de veinte minutos sin lograr recuperar las constantes vitales.

El migrante se encontraba acompañado en la zona por un menor -que era un familiar-, quien indicó que el hombre llevaba varios días sin comer y presentaba algunos dolores. EFE

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