Page reivindica "la política razonable" frente a los "populismos simplones" con su libro 'Luces de emergencia'

06/05/2026 El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. POLITICA PIEDAD LOPEZ/JCCM

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido "la política razonable" frente a los "populismos simplones", una idea que quiere que llegue a los más jóvenes, con su libro 'Luces de emergencia', que se publica el próximo miércoles, 28 de octubre.

"Nunca he tenido pretensiones de escritor, pero sí de aportar, de intentar construir en España", ha comenzado diciendo en un vídeo remitido a los medios este sábado, remarcando que lo que "merece la pena es la política razonable", ya que "lo contrario siempre conduce al peor sitio".

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En estos tiempos, donde ha podido "opinar con libertad" y en los intenta "mantener su coherencia personal y política", además persigue "dar la mejor versión de España, ofrecer optimismo, mucha esperanza, razones", porque "hay mucha sinrazón".

Quiere García-Page que esta obra escrita combata "los principales problemas de nuestro momento, aquí en Europa y probablemente en el mundo más civilizado", que son "los populismos simplones", que, ha afirmado, son "aquellos que realmente distorsionan nuestra realidad".

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"Aportar y sobre todo creer en un país razonable, muy diverso, muy plural, pero con mucho alma. Creer en España y hacerlo desde una perspectiva de esperanza, desde una perspectiva razonable", ha insistido.