Page asegura que en su libro de próxima publicación ofrecerá "optimismo y esperanza"

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Toledo, 24 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este sábado que en su libro ‘Luces de Emergencia. Contra los populismos y el frentismo’, que será publicado próximamente, intenta ofrecer optimismo, esperanza y razones en un momento en el que "hay mucha sinrazón".

En un vídeo que ha enviado la Junta de Comunidades, García-Page ha indicado que nunca ha tenido pretensiones de ser escritor "pero sí de aportar, de intentar construir en España y creo que en estos tiempos lo sabe todo el mundo, solo he podido opinar con libertad, he intentado e intento mantener mi coherencia personal y política e intentar dar la mejor versión de España".

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También pretende "ofrecer optimismo, ofrecer mucha esperanza y ofrecer razones, porque hay mucha sinrazón", y desde esta perspectiva: "Intentar combatir lo que creo que son los principales problemas de nuestro momento aquí en Europa y probablemente en el mundo más civilizado, que son los populismos simplones, aquellos que realmente distorsionan nuestra realidad", ha considerado.

Y sobre todo quiere "aportar y sobre todo creer en un país razonable, muy diverso, muy plural, pero con mucho alma", ha subrayado García-Page.

Se plantea "creer en España y hacerlo desde una perspectiva de esperanza, desde una perspectiva razonable", así como "intentar ofrecer la idea a muchos españoles, especialmente a los más jóvenes, de que la política que merece la pena es la política razonable, la política razonable, porque lo contrario siempre, siempre nos conduce al peor sitio", ha afirmado el presidente castellanomanchego. EFE

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